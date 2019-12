L’incontro con i tifosi prima del fischio d’inizio, l’abbraccio con Balotelli al 78’ e l’abbraccio della curva di casa a fine partita. Il vero protagonista della serata del Rigamonti è Roberto De Zerbi, figlio di Mompiano, quartiere dello stadio delle Rondinelle. Da sempre tifoso bresciano, il tecnico del Sassuolo ha giocato sei mesi con la maglia bianco-azzurra nel 2008. Un legame indissolubile, che va al di là del risultato del recupero della settima giornata, rinviato per dare il giusto tributo al patron degli emiliani, Giorgio Squinzi, scomparso lo scorso 2 ottobre.

Il Sassuolo parte forte e segna alla prima occasione utile con il secondo gol in campionato del suo gioiello classe 2000, Traorè, e chiude la pratica con una magia di Caputo che beffa Tonali e Alfonso sul primo palo. In mezzo, venti minuti di un ottimo Brescia con un Balotelli nella sua versione migliore, a sacrificio della squadra e sempre in partita. Proprio dai piedi e dalla testa di Supermario arrivano le conclusioni più pericolose dei padroni di casa, prima con un gol annullato giustamente per fuorigioco e poi con un’incornata a fil di palo sugli sviluppi di un angolo. Il primo gol al Rigamonti è (solo) rimandato. Al triplice fischio di Chiffi, il Sassuolo si toglie dalla zona calda e raggiunge Bologna e Hellas a 19 punti, il Brescia rimane impantanato nei bassifondi della classifica al terzultimo posto.

De Zerbi con i tifosi del BresciaGetty Images

La cronaca in 5 momenti chiave

25’ VANTAGGIO DEL SASSUOLO - Lampo di Traorè al primo tiro in porta degli emiliani. Dopo un rinvio corto della difesa del Brescia, Berardi serve l'ivoriano in profondità che controlla e trafigge Alfondo sul primo palo. Secondo gol in campionato per l'attaccante classe 2000 in prestito dall'Empoli

39’ GOL ANNULLATO A BALOTELLI - Supermario arriva in spaccata su un tiro cross di Bisoli dalla destra e completa il tap-in alle spalle di Pegolo, ma la posizione dell'ex Marsiglia è leggermente in fuorigioco. Le immagini (e il Var) confermano la decisione di Chiffi

52’ PERICOLO DEL BRESCIA - Punizione magistrale di Tonali sul secondo palo, salta benissimo Cistana che prova la deviazione vincente: fuori di pochissimo

54’ BALOTELLI PERICOLOSISSIMO - Supermario sfiora il suo primo gol al Rigamonti anticipando Obiang e cercando di testa l'angolino alla destra di Pegolo sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Tonali. Palla a lato di un nulla

70' RADDOPPIO DEL SASSUOLO - Magia di Caputo che riceve da Rogerio dalla destra, stoppa in area, ha tutto il tempo di girarsi e infilare Alfonso nell'angolino: palo-gol! Colpevole Tonali in marcatura. 2-0 Sassuolo, ora per il Brescia si fa durissima

Mvp

TRAORE' - La freddezza che non ci aspetta da un 2000. Furbo, scaltro, intelligente, al 25' il gioiellino dell'Empoli, schierato al posto di Djuricic, vede lo spazio sul primo palo e trafigge Alfonso. Se mette su un po' più di muscoli diventa imprendibile

L’angolo del Fantacalcio

Promosso. Francesco CAPUTO - Match camaleontico dell'ex Empoli che si sveglia nella ripresa e dipinge calcio al 71' con una girata da impazzire. I numeri della sua stagione recitano già 8 gol e 4 assist. What else?

Bocciato. Sandro TONALI - Sbaglia più del solito e si fa vedere meno. La prestazione poco convincente viene rimarcata dall'errore in marcatura su Caputo in occasione del 2-0. Serata no

Il momento social del match

Il tabellino

BRESCIA-SASSUOLO 0-2 (primo tempo 0-1)

Brescia (4-3-1-2): Alfonso; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Romulo, Tonali, Bisoli; Spalek (dal 65’ Ndoj); Torregrossa (dal 72’ Donnarumma), Balotelli (dal 79’ Matri). All. Corini

Sassuolo (4-2-3-1): Pegolo; Toljan, Marlon, Romagna, Rogerio (dal 72’ Kyriakopoulos); Obiang, Locatelli; Berardi (dall’87’ Peluso), Traoré, Boga (dall’85 Duncan); Caputo. All. De Zerbi

Arbitro: Daniele Chiffi (Padova)

Gol: 25’ Traorè, 70’ Caputo

Assist: Berardi, Rogerio

Ammoniti: Spalek, Torregrossa (B), Toljan, Rogerio, Obiang (S)