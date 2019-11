Nella sfida tra due delle formazioni meno on fire del campionato, vince la meno pericolante. Ovvero il Torino, che approfitta nel migliore dei modi del caos in cui si è infilato il Brescia per espugnare il Rigamonti, concludendo così una striscia di sei partite senza successo. Uno 0-4 maturato nel primo tempo, grazie a due rigori di Belotti e all'espulsione di Mateju, e definito nella ripresa con la doppietta del neo entrato Berenguer. Pessimo l'esordio su una panchina di Serie A di Fabio Grosso, appena subentrato a Eugenio Corini e già conscio di quanto sia complicata la missione che l'attende. Soprattutto con un Balotelli abulico e mai incisivo come quello di oggi, tanto da meritarsi la sostituzione già all'intervallo. Se l'avventura del campione del mondo 2006 inizia come peggio non potrebbe, torna a sorridere il collega Walter Mazzarri: ormai inviso a una larga fetta della tifoseria del Torino, si porta a casa 3 punti che, almeno per una settimana, possono consentirgli di respirare.

Il tabellino

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Magnani, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek (60' Donnarumma); Ayé (84' Zmrhal), Balotelli (46' Martella). All. Grosso

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Aina, Lukic (67' Laxalt), Rincon, Meité, Ansaldi (78' De Silvestri); Verdi (62' Berenguer), Belotti. All. Mazzarri

Arbitro: Marco Guida di Torre Annunziata

Gol: 17' rig. Belotti, 27' rig. Belotti, 75' Berenguer, 80' Berenguer

Assist: Laxalt (T, 0-3), Meité (T, 0-4)

Ammoniti: Cistana, Mateju, Ansaldi, Lukic, Meité, Tonali

Note: espulso Mateju al 41'

La cronaca in 11 momenti chiave

5' – Meité prova col sinistro dal limite e la palla sibila a lato di pochissimo, con Joronen apparentemente fuori causa.

17' – GOL DEL TORINO. Punizione di Verdi, mani in barriera di Cistana e calcio di rigore che Belotti trasforma per lo 0-1.

Belotti a segno su rigore in Brescia-Torino

27' – GOL DEL TORINO. Altro mani nell'area bresciana, questa volta di Mateju, e altro rigore che Belotti realizza con una botta centrale. 0-2.

41' – BRESCIA IN 10. Mateju, già ammonito, si prende il secondo giallo da Guida per aver steso lo sgusciante Belotti. Piove sul bagnato per le Rondinelle.

54' – Verdi si mangia il tris: Ansaldi recupera in area e tocca all'indietro per l'ex napoletano, che col sinistro calcia però malissimo.

56' – Doppio intervento provvidenziale di Sirigu: primo intervento su una girata mancina di Ayé e secondo su un tap-in ravvicinato di Spalek. Lampo a sorpresa del Brescia.

60' – Altro grande intervento di Sirigu, che appoggia in angolo un colpo di testa di Magnani.

68' – Gran palla di Aina per Belotti, che davanti alla porta calcia col sinistro, trovando la respinta in angolo di Joronen.

75' – GOL DEL TORINO. Splendida avanzata di Laxalt, che tocca in area per l'altro neo entrato Berenguer: questi si gira e, in maniera fulminea, fredda Joronen. 0-3.

77' – Altra grande parata di Joronen, che si distende per deviare in angolo un sinistro di Belotti, servito in area da Berenguer.

80' – GOL DEL TORINO. Berenguer ruba il tempo a Sabelli di testa, si invola verso Joronen e lo supera nuovamente con un destro piazzato. 0-4.

MVP

Berenguer. D'accordo, approfitta delle praterie concesse da una formazione in disarmo, ma entrare al 62' e firmare una doppietta, con in mezzo un assist d'oro per Belotti, non è da tutti. Bentornato.

Fantacalcio

Promosso – Belotti. Implacabile dal dischetto: sua la doppietta che indirizza in modo inevitabile la sfida. E soltanto Joronen gli impedisce di trovare il gol anche su azione.

Bocciato – Mateju. In meno di 45 minuti commette un fallo da rigore, si fa ammonire e lascia il Brescia in 10 uomini. Serve aggiungere altro?

Le pagelle

