Brescia-Torino: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Brescia (4-3-3): Joronen; Sabelli, Gastaldello, Cistana, Martella; Ndoj, Tonali, Bisoli; Romulo, Balotelli, Donnarumma. All. Grosso

Indisponibili: Dessena, Chancellor

Squalificati: Matri

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; De Silvestri, Rincon, Lukic, Meité, Ansaldi; Verdi, Belotti. All. Mazzarri

Indisponibili: Bonifazi, Falque, Baselli

Squalificati:

Statistiche Opta

Nessuno degli ultimi sette confronti tra Torino e Brescia in Serie A è terminato in parità: quattro successi granata e tre per i lombardi.

Il Brescia ha perso otto delle 17 partite casalinghe di Serie A contro il Torino, il 47%, percentuale più alta tra le squadre affrontate almeno 10 volte tra le mura amiche nel massimo campionato.

Il Brescia ha perso cinque degli ultimi sei match di campionato (1N), inclusi tutti gli ultimi tre; non infila quattro sconfitte di fila in Serie A da ottobre 2010 (cinque in quel caso con Giuseppe Iachini alla guida).

Il Brescia ha ottenuto un solo punto nelle prime quattro partite casalinghe di questo campionato: considerando tre punti a vittoria da sempre, le Rondinelle non sono mai partite peggio in gare interne di Serie A (un punto anche nel 2002/03).

11 punti nelle prime 11 giornate di questa Serie A per il Torino, che nell’era dei tre punti a vittoria è partito peggio solo in tre stagioni (1995/96, 2002/03 e 2006/07), due delle quali terminate con la retrocessione.

Il Torino ha perso tutte le ultime quattro trasferte di Serie A: i granata non fanno peggio dalla stagione 2008/09 quando arrivarono a sette sconfitte esterne di fila, con Walter Novellino in panchina.

Da una parte il Brescia è l’unica squadra che non ha ancora guadagnato alcun punto da situazione di svantaggio in questo campionato; dall’altra solo l’Atalanta (otto) ne ha raccolti più del Torino (sette) una volta sotto nel punteggio.

Il Brescia è, insieme al Lecce, la squadra che ha mandato in gol più giocatori italiani in questa Serie A, cinque – subito dietro troviamo il Torino con quattro.

L’attaccante del Brescia Mario Balotelli è andato in gol in due delle ultime tre sfide di Serie A contro il Torino, nel 2013 con la maglia del Milan.

L’attaccante del Torino Andrea Belotti non ha segnato nemmeno un gol nelle ultime cinque partite di Serie A, dopo averne realizzati ben cinque nelle precedenti sei.