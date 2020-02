L'Udinese domina per gran parte dell'incontro del "Rigamonti", ma viene punito all'81' da Bisoli sull'erroraccio difensivo dell'ex di turno De Maio. A tempo scaduto, però (al 92'), De Paul insacca in scivolata battendo uno Joronen fino a quel momento insuperabile e salvato anche da due traverse (dell'argentino e, a inizio gara, di Lasagna). La formazione di Gotti interrompe la striscia negativa di 3 sconfitte consecutive portandosi a 25 punti. Il Brescia del nuovo tecnico Diego Lopez (nominato dopo il secondo esonero di Eugenio Corini), che aveva trovato il vantaggio a sorpresa a 10' dal 90' spreca una ghiotta opportunità per cogliere quel risultato pieno, che manca ormai da otto partite (3-0 al Lecce lo scorso 14 dicembre).

Brescia-Udinese, Serie A 2019-2020: da sinistra Stefano Okaka (Udinese) e Andrea Cistana (Brescia) (Getty Images)Getty Images

Il tabellino

BRESCIA-UDINESE 1-1

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena (68' Bjarnason); Spalek (59' Zmrhal); Balotelli (85' Donnarumma), Ayé. All. Lopez.

Udinese (3-5-2): Musso; De Maio, Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Jajalo (52' Mandragora), De Paul, Sema (79' Zegelaar); Lasagna (72' Nestorovski), Okaka. All.: Gotti.

Arbitro: Marco Piccinini di Forlì.

Gol: 81' Bisoli (B), 92' De Paul (U).

Assist: Okaka (U, 1-1)

Note - Recupero: 2+5. Ammoniti: Jajalo, Sema, Fofana.

