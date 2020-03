Brocchi fa sognare i suoi tifosi: “Ibrahimovic al Monza? Non è impossibile”

In attesa di capire quale sarà il destino del calcio in Italia e nel resto del mondo, le suggestioni di calciomercato iniziano ad avanzare. Con 16 punti di vantaggio sulla seconda, il Monza di Cristian Brocchi – primo nel Girone A di Serie C – sta iniziando ad allestire quella che con tutta probabiltà sarà la formazione che lotterà sui campi di Serie B nella prossima stagione. Un rinforzo sicuramente non indifferente, ma anche quanto mai utopico, riguarda proprio un ex giocatore che Silvio Berlusconi e Adriano Galliani hanno già avuto alle loro dipendenze ai tempi del Milan: Zlatan Ibrahimovic.

" Se è sbagliato per i tifosi del Monza sognare l'arrivo di Ibrahimovic? C’è solo una cosa sbagliata, pensare che questo non sia possibile "

Queste le parole dell’allenatore a TeleLombardia, che ha proseguito:

"Penso che in questo momento quella Monza sia fra le tifoserie più fortunate in Italia. Perché avere una società come quella che abbiamo noi, che ha grandissime ambizioni e una forza importante, è un grande privilegio. Quando vedo i tifosi in Curva vedo la passione e l'amore che stanno dando per questa squadra. Loro sono i primi che hanno capito la fortuna che hanno in questo momento e quello che potrebbe succedere a Monza."