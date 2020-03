Buffon: "Finché sto bene non smetto, lo devo a Gigi-bimbo. Da piccolo ho simpatizzato per l'Inter"

La quarantena imposta dal decreto governativo al fine di limitare il contagio del Covid-19 è stata digerita a fatica dal mondo sportivo. Tra le chiusure di società e impianti, la sospensione delle gare e l’isolamento nelle proprie abitazioni, molti si chiedono quando e come si ritornerà a gareggiare. Ma Gianluigi Buffon, da navigato uomo di calcio, vede la situazione con occhi diversi:

" Nei momenti di difficoltà io prospero, perché il mio grado di incoscienza mi aiuta. Non sto male, dopo i primi due-tre giorni in cui ho dovuto prendere le misure con moglie e figli, ho trovato i miei spazi e ci sto bene. Mi diletto ai fornelli e me la cavo: quando c’è l’esigenza so spadellare. La mia ricetta è penne al sugo e tonno: la perfeziono da 25 anni. "

Peppa Pig, pasta al tonno: la quarantena di Buffon a Torino

Tra maratone di Peppa Pig (il programma preferito dei figli) e adolescenziali paste al tonno, la filosofia di Gigi sembra essere una sola: la pazienza.

" È chiaro che per chi vive in città in un appartamento sia più complicato. però il rispetto che bisogna avere nei confronti degli altri ci obblighi a seguire le direttive. Ci stiamo unendo e l'altro giorno aprendo la finestra respiravo un'aria più bella anche a Torino finalmente. Non sento più un rumore, è bello vivere anche in una dimensione diversa. Noi siamo abituati a bruciare tempo, questa cosa qua ci permette di tirare fuori qualcosa a cui non eravamo abituati. "

"Smettere? Non lo faccio perché sto bene e per rispetto di Gigi bimbo..."

Nel collegamento di JTV, condotto da Enrico Zambruno e Claudio Zuliani, il portierone della Juve ha avuto modo di chiacchierare con Bugo, altro ospite della puntata e tifoso juventino. Ma le domande dei tifosi da casa erano ovviamente indirizzate principalmente a Buffon. A un certo punto gli viene chiesto se avesse mai pensato di praticare un altro sport:

" No, il mio amore nei confronti del calcio soffocava tutte le altre attività sportive. L'altro giorno facevo una riflessione con una persona: io non smetto perché prima di tutto mi sento bene, ma anche per aver rispetto dei sogni di Gigi bimbo. Io quando avevo 6-7 anni e qualcuno mi avesse detto che sarei diventato il portiere di una squadra anche solo di Serie C avrei pianto. Devo avere rispetto di quel bimbo perché a quell'età si fanno i pensieri più puliti. "

Probabilmente la quarantena forzata gli ha dato modo di rivedersi nei suoi figli e ricordarsi di sé stesso alla loro età, quando per un attimo, rischiò di indossare la sciarpa interista:

" Vi dico che da bimbo il mio excursus da tifoso è particolare: da 4-5-6 anni ero super juventino e mi ero innamorato di Trapattoni perché fischiava. Tifavo la Juve ma vedevo in Trapattoni il mio idolo. Quando lui è andato all'Inter ho tentennato simpatizzando anche un po' per l'Inter. "

"Tornare alla Juve è stato naturale, non ho mai tagliato il cordone ombelicale"

Gigi ritorna anche sulla sua decisione di sposare la maglia bianconera una seconda volta:

" È stato naturale. Ho fatto un anno bellissimo a Parigi, probabilmente mi ci voleva per disintossicarmi. Però è chiaro che i contatti con il mondo Juve quindi il presidente, Paratici e i compagni di squadra ci sono sempre stati. Praticamente ho fatto una stagione all'esterno senza però tagliare mai il cordone ombelicale che mi legava alla Juve. "

Il pensiero di ospiti e conduttori va poi a Daniele Rugani e Blaise Matuidi, i due calciatori contagiati dal coronavirus, fortunatamente asintomatici e sulla strada della guarigione. Nessuno sa prevedere il futuro e le tempistiche per il ritorno in campo, ma ascoltando le parole del capitano juventino, si capisce che esiste solo una scelta giusta: prosperare nei momenti di difficoltà, sapere soffrire. Proprio come Gigi ha dimostrato di sapere fare, quando non scese dal treno bianconero nei suoi anni più bui.