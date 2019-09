Giornata dal sapore speciale per Gianluigi Buffon. Il 41enne portiere della Juventus, tornato a indossare la maglia bianconera dopo la parentesi di un anno in Francia con il PSG, è a un passo dal centrare un altro record della sua lunghissima e incredibile carriera. Se Maurizio Sarri - come sembra - dovesse schierarlo tra i pali contro il Verona, Buffon aggancerebbe infatti Paolo Maldini al comando della speciale classifica dei giocatori italiani con il maggior numero di presenze con squadre di club. Buffon in questo momento è a quota 901, mentre l'ex capitano del Milan (che ha collezionato tutti i gettoni di presenza con la maglia rossonera) è solo un gradino più sopra. In questa speciale graduatoria - pubblicata sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport - spiccano i nomi di due ex compagni di squadra di Buffon, ovvero Alessandro Del Piero e Andrea Pirlo. Sul podio c'è un altro portiere e juventino doc come Dino Zoff.

I giocatori italiani con più presenze con i club

Giocatore Presenze Paolo Maldini 902 Gianluigi Buffon 901 Dino Zoff 842 Pietro Vierchowod 824 Gianluca Pagliuca 814 Francesco Totti 786 Alessandro Del Piero 777 Franco Causio 764 Giuseppe Bergomi 757 Andrea Pirlo 756

Gianluigi BuffonGetty Images

Juventus-Verona, la partita del destino

Juventus-Verona si conferma una partita unica per Buffon che il 19 maggio 2018 allo Stadium, proprio contro la formazione scaligera, disputò la sua ultima partita con la maglia bianconera prima di volare al Paris Saint Germain. Il portiere, schierato titolare da Allegri, giocò fino al 63' prima di essere sostituito da Pinsoglio e raccogliere la standing ovation dei tifosi juventini. Tifosi che avranno ora la possibilità di riabbracciarlo.