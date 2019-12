Buffon: "Record? Conta solo il mio ruolo. Sono felice anche se non gioco tutte le partite"

A causa dell’infortunio di Szczesny, è toccato a Buffon difendere i pali della Juventus in occasione dell’anticipo della 17a giornata di Serie A contro la Sampdoria. Una presenza che ha portato il classe ’78 a collezionare la sua presenza n° 647 in campionato, eguagliando così il record di Paolo Maldini. Una bella gioia, considerando anche la vittoria a Marassi e la rinconferma in testa alla classifica qualsiasi sia il risultato di Inter-Genoa.

647 partite e record di presenze in Serie A di Maldini eguagliato

" La cosa che mi interessa di più è il mio modo di stare nello spogliatoio e con i compagni, con chiunque fa parte del mondo Juventus. Al di là delle partite che uno può giocare, la cosa determinante è il ruolo e questo mi gratifica e mi fa essere felice anche se non gioco tutte le partite "

La Juventus chiuderà il 2019 in testa alla classifica

" Era importante vincere e fare i 3 punti, finendo l'annata in testa alla classifica "

Quando arriva la 648esima?

" La 648esima al momento non è un obiettivo importantissimo, ma spero che sia con la Juve sempre prima in classifica "