Buffon, un mito senza età: è la presenza n° 647 in Serie A, eguagliato Paolo Maldini

Ci siamo! Buffon, con il fischio d’inizio della gara Sampdoria-Juventus (anticipo della 17a giornata di campionato), ha raggiunto quota 647 presenze in Serie A, eguagliando così Paolo Maldini in vetta alla classifica dei più presenti nel massimo campionato italiano. Era il suo obiettivo e finalmente l'ha raggiunto: ora Buffon spera in qualcosa di ancora più importante, ma ne riparleremo a fine stagione.

La top 5 dei più presenti in Serie A

Giocatore Presenze Squadre 1. Gianluigi BUFFON 647 168 Parma, 479 Juventus 1. Paolo MALDINI 647 647 Milan 3. Francesco TOTTI 619 619 Roma 4. Javier ZANETTI 615 615 Inter 5. Gianluca PAGLIUCA 592 198 Sampdoria, 165 Inter, 206 Bologna, 23 Ascoli

Video - Buffon: "Giocare con Cristiano Ronaldo è la chiusura perfetta della mia carriera" 01:36

Buffon e lo spareggio Inter-Parma: non vale per le statistiche

Sarebbero 648 le presenze del portiere carrarese ma, statisticamente parlando, non vengono conteggiati gli spareggi e quindi non viene tenuto conto dello spareggio Champions che si giocò il 23 maggio 2000 tra l’Inter e la sua Parma per l’accesso alla massima competizione europea (vinse 3-1 l’Inter con doppetta di Roberto Baggio che segnò proprio a Buffon un gol clamoroso su calcio di punizione).

Buffon, Peruzzi - Inter-Parma - spareggio Champions Serie A 1999-2000 - Getty ImagesGetty Images

Parma-Milan 0-0: il debutto di Buffon in Serie A

Nella stagione 1995-1996 comincia l’avventura di Gianluigi Buffon tra i professionisti. Viene convocato da Nevio Scala per la seconda giornata (Parma-Inter), ma resta in panchina a fare il terzo: tra i pali c’è Luca Bucci. Torna tra i convocati a novembre, per la gara contro la Cremonese, a causa dell'infortunio dello stesso Bucci, ma al Giovanni Zini gioca Alessandro Nista. Il debutto di Buffon è datato 19 novembre 1995 nel match casalingo con il Milan concluso sullo 0-0, con numeri proprio di Buffon su Weah, Marco Simone e Roberto Baggio. Giocò 6 partite consecutive, fino al ritorno in campo di Luca Bucci.

Juventus-Venezia 4-0: il debutto di Buffon con la maglia della Juventus

La cessione di Zidane al Real Madrid permette alla Juventus di fare spese pazze nell'estate del 2001. I bianconeri acquistano prima Thuram dal Parma; sempre dai ducali arriva anche l'acquisto di Gianluigi Buffon per 75 miliardi di lire, più il cartellino di Jonathan Bachini (valutato 30 miliardi). Buffon diventa così l'acquisto più costoso di sempre nella storia bianconera, prima dell'arrivo di Higuain (per 90 milioni nel 2016) e il portiere più costoso di sempre prima del passaggio di Alisson al Liverpool dalla Roma (per 62,5 milioni nel 2018). Debutta con la maglia della Juventus il 26 agosto 2001 nella vittoria interna contro il Venezia per 4-0 e non subirà gol neanche alla seconda giornata nella vittoria esterna contro l'Atalanta (0-2). Alla terza arrivano i primi gol subiti, con Marazzina che firma una doppietta e fa sognare il Chievo, ma la Juventus riuscirà poi a rimontare e a vincere per 3-2. Concluderà la stagione con il suo primo Scudetto vinto e perderà la finale di Coppa Italia proprio contro il Parma.

Buffon - Juventus-Venezia - Serie A 2001-2002 - Getty ImagesGetty Images

Buffon e tutti gli altri record

Questo è solo uno dei tanti record per Giuanluigi Buffon, sia con la Juventus che con la Nazionale. Si perché con la maglia azzurra vanta 176 presenze (calciatore con più presenze), 80 delle quali da capitano (calciatore con più presenze da capitano nella Nazionale). È nella storia della Juventus per minuti giocati in Serie A e in tutte le competizioni e, sempre nel nostro campionato, vanta il primato di imbattibilità (974 minuti consecutivi senza subire gol) e il maggior numero di clean sheet (296). È il giocatore con il maggior numero di campionati vinti in Serie A (9) e il calciatore con il maggior numero di trofei vinti con la Juventus (19).