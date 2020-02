Buone notizie per Sarri: la Juventus ritrova Khedira e Douglas Costa per l'Inter

Dopo essere stati travolti dagli eventi, arriva qualche buona notizia dall'infermeria per la Juventus e per Maurizio Sarri. Sì perché a pochi giorni dal big match che può decidere un campionato, quello contro l'Inter, il tecnico dei bianconeri ritrova Sami Khedira e Douglas Costa. Sia il tedesco che il brasiliano non saranno disponibili a partire dal 1° minuto, ma potrebbero essere delle valide pedine a partita in corso, l'ex Bayern Monaco su tutti.

Khedira non gioca una partita ufficiale dal 23 novembre scorso, quando la Juventus espugnò il campo dell'Atalanta. Poi l'infortunio al ginocchio e l'ex Real Madrid è sparito dai radar. Proprio nella gara d'andata fu perfetto sulla linea mediana e il suo rientro permetterà a Sarri di spostare Bentancur in cabina di regia, per far rifiatare Pjanic in evidente ritardo di condizione.

Douglas Costa fa avanti e indietro dall'infermeria e ha saltato gli ultimi due match di campionato contro Brescia e SPAL, oltre all'impegno di Champions con il Lione, per un problema al bicipite femorale. Il brasiliano spera di vivere un finale di stagione 'tranquillo' e aiutare a dare una marcia in più ai bianconeri.