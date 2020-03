C'è ancora speranza: ripristinato lo striscione di vicinanza tra tifosi di Atalanta e Brescia

La solidarietà e l'impegno, per fortuna, non cessano, anche nei piccoli gesti. È stato infatti ripristinato lo striscione che era apparso qualche giorno fa sul ponte che unisce Sarnico a Paratico, Bergamo a Brescia, strappato da qualche incivile nella notte tra sabato 21 e domenica 22. Quello resta un simbolo, un simbolo di fratellanza tra bergamaschi e bresciani, tra tifosi dell'Atalanta e del Brescia, in un momento di crisi assoluta, tra due delle città più colpite al mondo dal virus Covid-19.

A dare la notizia è stato Diego Spolti, vicepresidente del Club Amici dell'Atalanta "Gianpaolo Bellini-Sarnico", che ha ringraziato tutte le persone che in queste ore si sono adoperate per mantenere un simbolo di speranza.

" Eccolo. Non potevamo lasciare che un gesto sconsiderato rovinasse il nostro messaggio. In questo momento abbiamo bisogno anche di questo, anche se si tratta di un piccolo gesto, ma sta a testimoniare la voglia di tutto il nostro gruppo a non mollare e a voler vincere questa battaglia. Noi bergamaschi e bresciani siamo gente tosta e dura e non molliamo. ADOSS BERGAMO & BRESCIA. Un ringraziamento a tutti i nostri iscritti che hanno voluto fortemente che lo striscione fosse ripristinato e ai fratelli Diego e Mirco Marchetti che a tempo di record lo hanno realizzato. [Il comunicato] "