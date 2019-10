Ancora una volta un ottimo Cagliari supera un buon Bologna alla Sardegna Arena. Bella partita, di grande intensità, tra le due squadre forse rivelazione di questa prima parte di stagione. 3-2 il finale, al termine di un match combattuto e giocato bene da entrambe le parti.

Alla fine la spuntano i padroni di casa. In verità sono gli ospiti a passare per primi in vantaggio grazie al rigore trasformato dal buon Santander, causato da uno sciagurato intervento di Joao Pedro. L'attaccante però si mette d'impegno per rimediare al suo errore: prima va vicino al gol in diverse occasioni, poi il pareggio lo trova ad inizio ripresa.

Da qui in poi il Cagliari è bravissimo a vincere la gara, pressando e dominando l'avversario soprattutto sulla mediana. Simeone imbeccato da Nainggolan trova il vantaggio. Ancora Joao Pedro segna la doppietta per il 3-1.

Sembra tutto finito, ma nel recupero Faragò la mette nella sua porta da corner e l'incontro si riapre. Ma ormai è troppo tardi.

Vincono quindi i padroni di casa che salgono in classifica addirittura al quinto posto alla pari di Lazio e Napoli. Passo falso della squadra di Mihajlovic, che rimane decimo a 12 punti.

Tabellino

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Faragò, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez (dal 65' Castro), Cigarini (dal 71' Oliva), Rog; Nainggolan (dall'82' Ionita); Joao Pedro, Simeone. All.: Maran.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; M'baye, Bani, Denswil, Krejci; Dzemaili, Schouten, Soriano (dall'81' Svanberg); Orsolini (dal 70' Skov Olsen), Santander (dal 60' Palacio), Sansone. All.: Mihajlovic.

GOL: Santander (B), Joao Pedro (C), Simeone (C), Joao Pedro (C), Aut. Olsen.

AMMONITI: Cigarini (C), Orsolini (B), Pellegrini (C),

ESPULSI: Nessuno

ARBITRO: Sacchi

Federico Santander esulta per il primo gol dell'anno, Cagliari-Bologna, Getty ImagesGetty Images

La cronaca in 14 momenti chiave

08' JOAO PEDRO DI TESTA: Bella corsa di Nandez, cross in mezzo per Joao Pedro che di testa la mette fuori.

20' CHE AZIONE DI ORSOLINI: Dribbla in area un giocatore e tira in porta in un fazzoletto, Olsen para.

22' RIGORE E GOL BOLOGNA: Joao Pedro sgambetta Soriano. Rigore, sul pallone va Santander che non sbaglia.

29' SINISTRO DI ORSOLINI: Bel sinistro a giro dell'attaccante che finisce sul fondo di un nulla.

34' ANCORA JOAO PEDRO: Prova la piazzata dal limite di sinistro di un soffio fuori.

35' FARAGO' SBAGLIA TUTTO: Palla dentro dalla destra, il portiere afferra la sfera ma Rog gliela toglie. A porta vuota però Faragò la tira sull'esterno della rete.

42' KLAVAN DI TESTA: Da corner palla dentro, il difensore stacca bene di testa ma la mette fuori.

47' JOAO PEDRO PAREGGIA SUBITO: Mischia in area, Joao Pedro trova il pallone da cross dalla sinistra e la mette dentro, aiutato da una deviazione che spiazza il portiere di Bani.

61' GOL ANNULLATO AL BOLOGNA: Tiro di Krejci da dentro area, Palacio cerca il pallone e la mette dentro. Ma il guardalinee alza la bandierina per offside dell'ex Inter.

73' CONTROPIEDE PERFETTO E GOL CAGLIARI: Nainggolan trova l'assist in avanti per Simeone che solo davanti al portiere la mette con un fantastico tocco sotto!

78' CHE BOMBA DI NAINGGOLAN: Da punizione l'ex Inter dai 30 metri lancia un siluro su cui Olsen ci mette i pugni.

83' JOAO PEDRO PER IL 3-1: Tiro dal limite su una brutta ribattuta di Denswil, ancora deviazione di Bani e 3-1.

91' IL BOLOGNA LA RIAPRE UN PO' A SORPRESA: Dal corner Faragò sbaglia il controllo e la mette nella sua porta con la complicità di Olsen.

MVP

JOAO PEDRO: La inizia malissimo causando il rigore per gli avversari. Poi la raddrizza prima col gol del pareggio, poi mette a segno la sua doppietta personale. Ma è perfetto soprattutto per quanto punga in attacco, mettendo sempre in seria difficoltà la retroguardia avversaria.

Il momento social

Promosso

Giovanni SIMEONE: Ottima partita del Cholito. Non segnava da qualche gara, ma il gol di questa sera vale il prezzo del biglietto. Tocco sotto delizioso e partita capovolta.

Bocciato

Mattia BANI: Dalla stupenda prestazione del weekend a peggiore in campo. Serata sfortunata per Bani che è colpevole praticamente in tutti i gol dei padroni di casa. Solo nell'ultimo è sfortunato nella deviazione, negli altri due interviene male e in ritardo.