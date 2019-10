Cagliari-Bologna: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Faragò, Ceppitelli, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Ionita; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. All.: Maran.

Indisponibili: Cragno, Pavoletti

Squalificati:

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Bani, Krejci; Svanberg, Dzemaili; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. All.: Mihajlovic.

Indisponibili: Medel, Destro, Tomiyasu, Dijks, Poli

Squalificati:

Statistiche Opta

Il Bologna ha perso solo una delle ultime nove sfide di Serie A contro il Cagliari (5V, 3N), dopo che aveva trovato la sconfitta in cinque delle precedenti nove (1V, 3N).

Il Cagliari ha perso solo uno degli 11 incontri interni di Serie A disputati contro il Bologna nel XXI secolo: completano il parziale cinque successi e altrettanti pareggi.

Il Cagliari non perde una sfida giocata di mercoledì in Serie A dal settembre 2017, avendo vinto tre delle ultime quattro gare del parziale (1N), inclusa quella risalente a questo campionato – 1-0 a Napoli lo scorso settembre.

Dopo una serie di quattro sconfitte interne consecutive in Serie A, il Cagliari ha vinto due delle tre più recenti (1N), senza subire gol nell’ultima in ordine di tempo (2-0 contro la SPAL); non mantiene la porta inviolata in due gare casalinghe di fila in campionato da ottobre 2018, la seconda delle quali proprio contro il Bologna.

Il Bologna ha vinto appena tre delle ultime 34 trasferte di Serie A (11N, 20P), l’ultima delle quali a settembre, 4-3 contro il Brescia al Rigamonti.

Il Cagliari ha subito soltanto otto gol nelle prime nove giornate di campionato; gli isolani non ne incassavano meno a questo punto della stagione dal 1979/80 (tre).

Da quando Sinisa Mihajlovic è tornato ad allenare in Serie A (28 gennaio 2019), il Bologna ha segnato 44 gol nel massimo campionato: meno soltanto di Atalanta, Napoli e Inter.

Tra le squadre affrontate più di una volta in Serie A, il Cagliari è quella contro cui Sinisa Mihajlovic ha la miglior media punti: 2.4, frutto di otto successi, due pareggi e una sconfitta.

Solo contro l’Inter (cinque) il centrocampista del Cagliari Radja Nainggolan ha segnato più gol in Serie A rispetto al Bologna (quattro): il belga contro gli emiliani ha realizzato la sua prima rete nel massimo campionato, proprio in Sardegna nell’ottobre 2010.

Rodrigo Palacio ha segnato due gol nelle ultime tre partite disputate in campionato: tanti quanti nelle precedenti 21 in Serie A.