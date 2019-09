Cagliari-Genoa: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Ceppitelli, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Castro; Joao Pedro, Simeone. All. Maran

Indisponibili: Cragno, Faragò, Pavoletti, Nainggolan

Squalificati:

Genoa (3-5-2): Radu; Romero, Zapata, Criscito; Ghiglione, Schone, Radovanovic, Lerager, Barreca; Pinamonti, Kouamé. All. Andreazzoli

Indisponibili: Sturaro, Cassata

Squalificati:

Statistiche Opta

L'ultima partita di Serie A tra Cagliari e Genoa è terminata 1-1: queste due squadre non pareggiano due incontri di fila nel massimo campionato dalla stagione 1993/94.

Cagliari e Genoa hanno pareggiato solo una delle ultime 12 sfide di Serie A in casa dei sardi (1-1 nel 2014): nel parziale, otto successi per i padroni di casa e tre per i liguri.

Il Cagliari ha vinto nell’incontro più recente, contro il Parma: i sardi non ottengono due successi di fila in Serie A dallo scorso marzo.

Il Cagliari ha perso le ultime quattro partite interne in Serie A, già striscia record negativa per i sardi: l’ultima squadra ad arrivare a quota cinque in casa è stata il Frosinone nello scorso marzo.

Il Genoa ha vinto soltanto due delle ultime 17 partite di campionato (8N, 7P): tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti quattro (2N).

Il Genoa non vince da 10 trasferte in Serie A, con sei pareggi e quattro sconfitte nel parziale: i liguri non arrivano ad almeno 11 da settembre 2012 (13 in quel caso).

Il Cagliari ha effettuato 49 cross su azione finora: meno solo di Atalanta (51), Lecce (52) e Bologna (57).

Tutti gli ultimi tre gol subiti dal Genoa in Serie A sono arrivati nell’ultima mezz’ora di gioco: nessuna formazione ha incassato più reti in questo parziale.

Giovanni Simeone, a segno nel match di Parma, non trova la rete in due partite consecutive di Serie A da dicembre 2018; contro il Genoa, sua ex squadra, non è mai andato a bersaglio, ma è imbattuto contro i liguri nel massimo campionato (1V, 2N).

Il difensore del Genoa, Domenico Criscito, ha segnato i suoi ultimi tre gol in Serie A dal dischetto, mentre nessuno dei precedenti sei era arrivato dagli 11 metri.