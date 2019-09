Due su due, e la nuova Inter di Antonio Conte va. I nerazzurri si impongono anche sul complicatissimo campo del Cagliari, passando per 2-1 e confermando la propria candidatura ai piani alti della classifica. Decisivi, come all'esordio contro il Lecce, Stefano Sensi e Romelu Lukaku: il primo mette lo zampino in entrambe le reti, il secondo realizza il rigore del successo dopo il primo vantaggio di Lautaro Martinez. Inutile, per un Cagliari generoso ma sfortunato, il momentaneo pareggio di João Pedro. Gara non entusiasmante, specialmente nel primo tempo, ma portata a casa con le unghie e con i denti dall'Inter, in pieno stile Conte. Lo zampino dell'ex ct, in questo senso, si vede già. Se i nerazzurri si ritrovano al primo posto – in coabitazione con le due torinesi – a punteggio pieno dopo 180 minuti, discorso diversissimo per i sardi: nonostante un mercato scoppiettante, i punti conquistati sono ancora zero.

Il tabellino

Cagliari (3-5-2): Olsen; Pisacane (75' Castro), Ceppitelli, Klavan; Nandez, Rog, Nainggolan (85' Cigarini), Ionita, Pellegrini; João Pedro, Cerri (46' Simeone). All. Maran

Inter (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, Ranocchia, Skriniar; Candreva (79' Godin), Vecino (69' Barella), Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro Martinez (78' Politano), Lukaku. All. Conte

Arbitro: Fabio Maresca di Napoli

Gol: 29' Lautaro Martinez (I), 50' João Pedro (C), 72' rig. Sensi (I)

Assist: Nandez (C, 1-1) Ammoniti: Brozovic, Asamoah, Nainggolan, Ceppitelli, Pisacane, Ionita, Ranocchia, Nandez

Note: -

Radja Nainggolan - Cagliari-Inter - Serie A 2019/20LaPresse

La cronaca in 7 momenti chiave

15' - Cross lungo di Pellegrini e controllo in area sospetto di Asamoah, ma Maresca, aiutato dalla tecnologia, non concede giustamente il rigore al Cagliari.

29' – GOL DELL'INTER. Cross a giro di Sensi e colpo di testa vincente di Lautaro Martinez in collaborazione con Cerri. Rete inizialmente annullata per fuorigioco e poi convalidata. 0-1.

41' – Cerri si divora il pareggio: João Pedro serve in area il compagno, che ha il tempo di mirare ma apre troppo l'interno, graziando Handanovic.

49' – GOL DEL CAGLIARI. Nandez sfugge a Brozovic sulla destra e centra per João Pedro, il cui colpo di testa lascia immobile Handanovic per l'1-1.

60' – Punizione praticamente perfetta calciata a giro da Sensi, Olsen è fuori causa ma la palla sbatte contro la traversa ed esce.

72' – GOL DELL'INTER. Lukaku imbuca in area per Sensi, steso da Pisacane dopo una stupenda veronica: calcio di rigore che lo stesso belga trasforma spiazzando Olsen.

83' – Lukaku si divora il tris: Politano trova davanti alla porta il belga, che con il destro calcia incredibilmente sul fondo

MVP

Stefano Sensi. Re dell'Inter, ancora una volta. Ogni volta che tocca palla può nascere qualcosa di pericoloso. Suo il cross da cui nasce lo 0-1, sua la deliziosa giocata del rigore. In mezzo, anche una traversa su punizione. Scatenato.

Fantacalcio

Promosso – Lukaku. Versione assistman, anche se non dal punto di vista fantacalcistico. Acquistarlo, comunque, sembra sempre più una mossa azzeccata.

Bocciato – Cerri. Inevitabile: ovunque pioveranno voti negativi. Prestazione disastrosa, tra una palla gol scialacquata e la mezza autorete dello svantaggio.

Il momento social del match

Sui social si discute della posizione di Lautaro Martinez nell'azione dello 0-1: regolare, come si può vedere in questa immagine.