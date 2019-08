Cagliari-Inter: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Cagliari (4-3-1-2): Rafael; Pinna, Ceppitelli, Klavan, Pellegrini; Rog, Cigarini, Nandez; Nainggolan; Joao Pedro, Cerri. All. Maran

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Cragno, Faragò, Cacciatore, Pavoletti

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Ranocchia, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro Martinez, Lukaku R. All. Conte

Squalificati: nessuno

Indisponibili: de Vrij

Statistiche Opta

Il Cagliari ha vinto l'ultimo confronto di Serie A contro l'Inter (2-1 a marzo): solo una volta nella sua storia la squadra sarda ha battuto due volte di fila i nerazzurri nella competizione (nel 1968, con una delle due partite vinta a tavolino).

L'Inter è rimasta a secco di gol solo in una delle ultime 17 trasferte di Serie A contro il Cagliari: 32 le reti nerazzurre nel periodo.

L'Inter non ha mai perso quando ha disputato la prima trasferta stagionale in Serie A in casa del Cagliari (1V, 1N): l'ultima volta risale al settembre 1998 al Sant'Elia (2-2).

Nei tre campionati di Serie A iniziati alla guida della Juventus, Antonio Conte ha sempre vinto le prime due partite.

Il Cagliari ha perso tutte le ultime tre partite giocate in casa in Serie A (vs Lazio, Udinese e Brescia): una sconfitta contro l'Inter porterebbe a una striscia record negativa per il club nel massimo campionato.

Il Cagliari è la squadra che ha effettuato più cross su azione in questo campionato (25): almeno quattro in più di ogni altra squadra.

Il Cagliari ha ricevuto tre rigori contro nelle ultime cinque partite di campionato: tanti quanti nelle precedenti 13.

Stefano Sensi e Romelu Lukaku hanno segnato alla prima partita con l’Inter. Solo tre giocatori, dal 1994/95, hanno segnato nelle prime due gare con i nerazzurri in Serie A: Stevan Jovetic, Giampaolo Pazzini e Roberto Carlos.

Il centrocampista del Cagliari, Radja Nainggolan, ha disputato 29 partite con la maglia dell’Inter, realizzando sei reti, nello scorso campionato.

Marcelo Brozovic è il centrocampista che ha completato più passaggi nella metà campo avversaria nel primo turno di questo campionato (56).