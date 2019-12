Chi di rimonta ferisce, a volte, di rimonta può anche perire. Ed è così per il Cagliari, che un paio di settimane dopo l'incredibile 4-3 sulla Sampdoria subisce il ko più amaro, insperato e assurdo del proprio campionato. Un 2-1 da non credere per la Lazio, che, sotto di un gol fino al minuto 93, trova la forza di farne due in pochi minuti, prima con Luis Alberto e poi con il neo entrato Caicedo. Decisivo come a Reggio Emilia, quando proprio lui, sempre nel recupero, aveva tramortito il Sassuolo. A portare in vantaggio i sardi era stato il solito Simeone: una rete che aveva proiettato i sardi in cielo, a una lunghezza dalla terza posizione occupata proprio dalla Lazio, prima della brusca caduta a terra. Esulta ancora la Lazio, dunque, che 9 giorni dopo l'ebbrezza del 3-1 sulla Juventus centra un'altra vittoria vitale per le proprie ambizioni di altissima classifica. Gli uomini di Inzaghi accorciano ulteriormente sul primo posto, ora distante soli 3 punti. Chi parla di scudetto potrà forse esagerare, ma di certo, fin qui, non sono arrivate smentite.

Il tabellino

Cagliari (4-3-1-2): Rafael; Cacciatore, Klavan, Pisacane, Lykogiannis; Nandez, Cigarini (80' Oliva), Ionita (83' Faragò); Nainggolan (94' Deiola); João Pedro, Simeone. All. Maran

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu (80' Caicedo); Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva (64' Cataldi), Luis Alberto, Lulic (56' Lulic); Correa, Immobile. All. Inzaghi

Arbitro: Fabio Maresca di Napoli

Gol: 8' Simeone (C), 93' Luis Alberto (L), 98' Caicedo (L)

Assist: João Pedro (C, 1-0), Jony (L, 1-2)

Ammoniti: Luis Alberto, Nandez, Klavan, Ionita, Pisacane, Cataldi, Caicedo

La cronaca in x momenti chiave

2' – Correa lancia in ripartenza Immobile, che scatta verso l'area del Cagliari, incrocia col sinistro e trova la parata di Rafael.

8' – GOL DEL CAGLIARI. Rimessa di Lykogiannis, João Pedro allunga di testa e Simeone spara al volo un sinistro potentissimo sotto l'incrocio. 1-0.

45 – Contropiede di Nainggolan, lanciato da Simeone, e sinistro che Strakosha devia miracolosamente in angolo. Palla gol monumentale per il Cagliari.

46' pt – Flipper nell'area laziale concluso da un colpo di testa ravvicinato di João Pedro: altro salvataggio di Strakosha.

50' – Grande palla gol per la Lazio: doppio colpo di testa di Immobile e doppio salvataggio quasi a porta vuota, prima di João Pedro e poi di Nandez.

58' – Angolo di Luis Alberto e spizzata di testa di Lucas Leiva, con palla che attraversa l'area di porta spegnendosi di poco a lato.

73' – Simeone si divora il raddoppio: dopo una serie di rimpalli Nainggolan tocca per il Cholito, che davanti a Strakosha spara alto col sinistro.

84' – Immobile manca il pareggio: sempre Lazzari al cross, ma il colpo di testa del centravanti si spegne sul fondo.

87' – Faragò ha la chance di chiudere i conti, ma la spreca: viene mandato in porta da Simeone, ma scivola clamorosamente davanti a Strakosha.

93' – GOL DELLA LAZIO. Acerbi al cross, il Cagliari non rinvia e Luis Alberto, di controbalzo, trova il destro vincente superando la resistenza di Rafael.

98' – GOL DELLA LAZIO. Colpo di testa vincente di Caicedo, che supera Rafael e, all'8' di recupero, regala una vittoria pazzesca alla Lazio. 1-2.

MVP

Caicedo. Entra, porta maggior peso offensivo all'attacco laziale e firma il gol della vittoria all'ottavo minuto di recupero. Che gli si può chiedere di più?

Fantacalcio

Promosso – Luis Alberto. Fino al 93' non brilla. Anzi. Però, come fanno i grandi giocatori, appena ha una palla buona non la spreca. Certezza.

Bocciato – Immobile. Tutt'altro che brillante. Ha pochi palloni a disposizione e quei pochi non li gioca nel migliore dei modi. Nella ripresa ha un paio di opportunità per trovare il pari, ma non le sfrutta.

Le pagelle

