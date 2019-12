Cagliari-Lazio: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

CAGLIARI (4-3-1-2): Rafael; Cacciatore, Klavan, Pisacane, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Ionita; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. All. Maran

Squalificati: Olsen, Rog

Indisponibili: Castro, Ceppitelli, Birsa, Cragno, Pavoletti

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All. Inzaghi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Patric, J. Lukaku, Marusic

Statistiche Opta

L'ultimo successo del Cagliari contro la Lazio in Serie A è datato maggio 2013: da allora otto vittorie biancocelesti e due pareggi.

Il Cagliari ha vinto solo tre delle ultime 19 partite interne di Serie A contro la Lazio (la più recente nel 2013) - completano il parziale otto pareggi e otto sconfitte.

Sia per il Cagliari (29 punti) che per la Lazio (33) questa è la miglior partenza dopo le prime 15 giornate nell’era dei tre punti a vittoria in Serie A; per i biancocelesti anche record eguagliato di gol nella loro storia a questo punto del torneo (36, come nel 2017/18), per i sardi record assoluto nel massimo campionato (31 reti).

Il Cagliari è imbattuto da 13 partite di campionato (8V, 5N), l’ultima volta che ha infilato una striscia più lunga di match senza sconfitte in Serie A risale al 1972 (14 di fila), quando chiuse poi il campionato al 4° posto.

Sette vittorie consecutive per la Lazio (è dall’aprile 2015 che non ottiene otto successi di fila in Serie A): la squadra biancoceleste ha collezionato almeno quattro punti più di qualsiasi altra in questo lasso temporale (21).

Sfida tra le due squadre che hanno segnato più gol negli ultimi sette turni di Serie A: la Lazio 20 reti, il Cagliari 19.

Solo il Leicester (due) ha subito meno gol della Lazio (tre) nei secondi tempi tra le squadre dei cinque maggiori campionati europei 2019/20; il Cagliari nelle seconde frazioni ha invece realizzato 20 reti, meno solo di Leicester, Man City, Dortmund e Barcellona, sempre considerando i Top-5.

Luis Alberto è diventato ora il miglior assist-man in solitaria dei Top-5 campionati europei 2019/20: 11 passaggi vincenti, due più di Kevin De Bruyne e Thomas Müller; considerando le ultime tre stagioni (dal 2017/18), nei Top-5 solamente Müller (32) ha fornito più assist del centrocampista della Lazio (30, alla pari di Messi).

João Pedro ha segnato il suo primo gol in Serie A contro la Lazio, all’Olimpico nel 2014: dall’inizio di novembre, il giocatore del Cagliari è, alla pari di Immobile, il migliore marcatore del campionato italiano (cinque reti ciascuno).

L’attaccante della Lazio Ciro Immobile ha realizzato la sua prima rete nel massimo campionato proprio contro il Cagliari, con la maglia del Genoa nell’agosto 2012. Contro i sardi in generale ha giocato otto partite di Serie A segnando sette gol e servendo un assist.