Cagliari: Maran a rischio esonero, Stramaccioni in pole per sostituirlo

La sconfitta casalinga per 4-3 contro la Roma rischia di costare carissima a Rolando Maran: la panchina dell'allenatore del Cagliari, secondo Sky, è a forte rischio. Il ko con i giallorossi avrebbe infatti spinto il presidente Giulini a riflettere sul futuro del tecnico. La squadra, protagonista di un formidabile avvio di stagione grazie al quale era riuscita a issarsi tra le prime posizioni della classifica, sta vivendo una lunga crisi di risultati: Nainggolan e compagni non vincono da 11 partite e il loro ultimo successo risale addirittura al 2 dicembre scorso (4-3 contro la Sampdoria alla Sardegna Arena). Dopo quella partita sono arrivati 4 pareggi e ben 7 sconfitte.

Andrea StramaccioniGetty Images

Stramaccioni l'erede di Maran?

Per sostituire Maran, Giulini starebbe pensando ad Andrea Stramaccioni che ha da poco terminato la sua avventura in Iran alla guida dell'Esteghlal. Per il 44enne tecnico romano si tratterebbe della terza esperienza in Serie A dopo quelle con l'Inter e con l'Udinese. L'alternativa, sempre secondo Sky, consisterebbe nell'affidare la panchina a Max Canzi, attuale tecnico della Primavera del Cagliari.