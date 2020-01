Torna al successo il Milan di Zlatan Ibrahimovic. Trascinata dallo svedese, che non segnava con la maglia rossonera dal 6 maggio 2012, la squadra di Pioli si impone a domicilio su un Cagliari sempre più in crisi. Una vittoria netta, meritata, arrivata grazie ad una prova di squadra, ben sistemata nel nuovo 4-4-2, e alle firme di Leao (su assist di Castillejo) e di Ibrahimovic (su assist di Hernandez). Il Cagliari chiude il girone d'andata in piena zona Europa League, ma prosegue nel suo lungo periodo di crisi (4 ko consecutivi). Per il Milan ancora tanto lavoro da fare, ma se Ibrahimovic ritrova la condizione ottimale e certifica la sua leadership in questa squadra, il futuro sembra sicuramente migliore rispetto al recente passato.

Il tabellino di Cagliari-Milan 0-2

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Faragò, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez (Dal 76' Ionita), Cigarini, Rog (Dal 76' Castro); Nainggolan; Joao Pedro, Simeone (Dal 69' Cerri). All. Maran

MILAN (4-4-2): Donnarumma; Calabria (Dal 71' Conti), Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Bennacer, Kessiè, Calhanoglu (Dal 64' Bonaventura); Ibrahimovic, Leao (Dal 90' Rebic). All. Pioli

Arbitro: Rosario Abisso di Palermo

Gol: 46' Leao (M), 64' Ibrahimovic (M)

Assist: Castillejo, Hernandez

Ammoniti: Cigarini, Nandez, Pellegrini, Bennacer

L'abbraccio tra Castillejo e Leao in Cagliari-Milan - Serie A 2019-2020Imago

La cronaca in 7 momenti chiave

18' - Prima occasione Milan. Ci prova Theo Hernandez con un mancino potente da dentro l'area sul primo palo. Para Olsen con i piedi.

31' - Palo del Milan! Gran cross di Leao, colpo di testa di Ibrahimovic, deviazione clamorosa di Olsen, palo e fuori.

32' - Ancora Milan. Dal corner, stacco di Romagnoli e palla sul secondo palo che Leao, che devia ma mette incredibilmente a lato. Che chance!

37' - Donnarumma sbaglia in uscita, palla a Nandez, che trova un gran pallonetto: ma è bravissimo Donnarumma a sventare a mano piena. Gran parata.

46' - Gol! Leao! 0-1 Milan! Lancio di Castillejo, controllo di Leao, tiro deviato e che si impenna, superando Olsen.

64' - Gol! Ibra! 0-2 Milan! Cross di Hernandez da sinistra e sinistro di prima di Ibrahimovic a beffare Olsen.

82' - Annullato un gol a Ibrahimovic. Cross di Bennacer e colpo di testa in torsione di Ibra. Fuorigioco però per lo svedese.

Zlatan Ibrahimovic - Cagliari-Milan - Serie A 2019-2020Imago

MVP del match

Zlatan IBRAHIMOVIC - Gioca da fermo, ma rimane fondamentale anche senza mobilità. Sponde, palloni puliti, difesa del pallone. Olsen gli nega il gol e la palla finisce sul palo. Rete che poi trova con sinistro nella ripresa. Intramontabile.