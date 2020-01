È arrivato a Cagliari il primo gol di Zlatan Ibrahimovic nella sua seconda avventura con la maglia del Milan. Il 38enne attaccante svedese, servito da un preciso assist di Theo Hernandez, ha trafitto Olsen con un diagonale di sinistro a incrociare di prima intenzione spedendo la palla nell'angolino basso e siglando così il gol dello 0-2 in Cagliari-Milan alla Sardegna Arena. Nel primo tempo sempre Ibra era andato a un passo dalla rete con un colpo di testa finito sul palo esterno dopo una deviazione determinante di Olsen.

L'ultimo gol in A in Inter-Milan 4-2 del 6 maggio 2012

Ibrahimovic torna così a festeggiare un gol in Serie A dopo 7 anni e mezzo. L'ultimo suo sigillo risaliva al 6 maggio 2012 quando, nel derby valido per la 37esima e penultima giornata, aveva trafitto Julio Cesar al 46' siglando la rete del momentaneo 2-1 per il Milan. Una rete che, tuttavia, si era rivelata inutile perché i nerazzurri erano riusciti a rimontare imponendosi 4-2.