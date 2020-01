Cagliari-Milan: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Faragó, Klavan, Pisacane, Pellegrini; Rog, Cigarini, Nandez; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. All. Maran

Indisponibili: Pavoletti, Cragno, Cacciatore, Ceppitelli, Mattiello

Squalificati:

MILAN (4-3-1-2): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Krunic, Bennacer, Bonaventura; Calhanoglu; Ibrahmovic, Leao. All. Pioli

Indisponibili: Duarte

Squalificati:

Statistiche Opta

Il Cagliari ha vinto solo uno degli ultimi 31 confronti di Serie A contro il Milan (2-1 nel maggio 2017) - completano il parziale 23 successi rossoneri e sette pareggi.

Il Milan ha perso solo una delle ultime 15 trasferte di Serie A contro il Cagliari (2-1 nel 2017) - nel parziale otto successi rossoneri e sei pareggi.

Il Milan è imbattuto da quattro stagioni nell’ultima gara del girone d’andata (2V, 2N): l’ultima sconfitta risale al torneo 2014/15 contro l’Atalanta al Meazza (0-1).

Il Cagliari ha perso tutte le ultime tre partite di campionato, dopo una serie di 13 gare di imbattibilità (8V, 5N) – i sardi non arrivano a quattro sconfitte di fila da ottobre 2017, quando toccarono quota cinque.

Il Milan non pareggia da 12 trasferte di campionato (6V, 6P): l’ultima volta in cui non ha registrato un pari esterno per più gare consecutive nella competizione risale ad ottobre 1950 (14 in quel caso).

Il Cagliari ha segnato 20 gol nelle prime nove gare interne di questa Serie A, eguagliando così il suo record di marcature casalinghe dopo altrettante partite nella competizione (al pari delle stagioni 1966/67 e 2016/17).

Da una parte il Cagliari è la squadra che ha segnato più reti su cross in questo campionato (otto), dall’altra nessuna ne ha realizzate meno del Milan (due).

Solo 16 reti segnate dal Milan nelle prime 18 giornate di questo campionato: non realizzava così pochi gol nei primi 18 turni di Serie A dal 1985/86, campionato chiuso al settimo posto.

L’attaccante del Cagliari Giovanni Simeone ha segnato cinque reti, solo una in meno di quanto fatto nello scorso campionato – non ha mai realizzato più di sei gol in un girone di andata in Serie A.

L’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic ha realizzato 11 reti su calcio di punizione diretta nei top-5 campionati europei (tre in Serie A, uno in Liga e sette in Ligue 1): l’unico con la maglia rossonera risale a gennaio 2012, proprio contro il Cagliari.