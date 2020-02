Massima resa col minimo sforzo. Con una magia di Mertens, redivivo nelle ultime uscite, il Napoli trova la seconda vittoria consecutiva (e secondo clean sheet) dopo il colpaccio a San Siro contro l’Inter in Coppa Italia. La cura Gattuso incomincia a dare i suoi effetti: l’inserimento di Demme ha dato solidità al centrocampo, l’avanzamento di Elmas imprevidibilità all’attacco. E poi c’è Dries che con il lampo al 66’ si porta a una sola lunghezza da Marek Hamsik nella classifica dei marcatori di tutti i tempi del club di De Laurentiis. La squadra rossoblù porta bene all’ex Psv: sono 10 finora le reti rifilate al Cagliari in carriera, le stesse segnate contro il Bologna. Maran deve ancora arrendersi: i sardi, stasera orfani di Nainggolan per squalifica, non vincono da oltre due mesi, dal 4-3 in rimonta contro la Sampdoria dello scorso 2 dicembre.

Il tabellino

CAGLIARI-NAPOLI 0-1 (primo tempo 0-0)

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Pisacane, Walukiewicz (dal 70’ Mattiello), Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini (dall’82’ Birsa), Ionita; Pereiro (dal 67’ Paloschi); Joao Pedro, Simeone. All. Maran

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Hysaj (dal 79’ Mario Rui); Fabian Ruiz, Demme (dal 60’ Insigne), Zielinski; Callejon (dal 66’ Politano), Mertens, Elmas. All. Gattuso

Arbitro: Daniele Doveri (Volterra)

Gol: 66’ Mertens

Assist: Hysaj

Ammoniti: Joao Pedro, Walukiewicz, Nandez (C), Zielinski (N)

Fabian Ruiz e Luca Pellegrini - Cagliari-Napoli Serie A 2019-20Getty Images

La cronaca in 4 momenti chiave

23’ GIRATA DI MANOLAS - Sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Callejon, il difensore greco prova la girata di testa, ma colpisce il pallone di spalla. Ghiotta occasione per il Napoli, ma nessun pericolo per Cragno

35’ CHE AZIONE DI GASTON PEREIRO - Da trequartista l'uruguaiano semina il panico in mezzo alla difesa partenopea, ma si defila sulla destra e la sua conclusione colpisce solo la parte esterna della rete

54’ BRIVIDO PER IL CAGLIARI - Conclusione insidiosissima di Zielinski da fuori area, Cragno si distende e devia in angolo

66’ VANTAGGIO DEL NAPOLI - Tutto inizia dalla sinistra: Hysaj vede Mertens all'interno dell'area di rigore e lo serve. Il belga stoppa e lascia partire un tiro a giro che gela Cragno, colpisce il palo e si infila in rete. 120 gol in azzurro per Dries

Mvp

Dries MERTENS - Indispensabile per Gattuso. Dal suo ritorno dall'infortunio in tre partite di campionato ha contribuito a due vittorie (2 reti e un assist). Dries con il lampo al 66’ si porta a una sola lunghezza da Marek Hamsik nella classifica dei marcatori di tutti i tempi del club di De Laurentiis. La squadra rossoblù porta bene all’ex Psv: sono 10 finora le reti rifilate al Cagliari in carriera, le stesse segnate contro il Bologna. Brescia-Napoli sarà la partita in cui Mertens farà la storia?

L’angolo del Fantacalcio

Promosso. David OSPINA - Secondo clean sheet consecutivo, primo parziale positivo della gestione Gattuso. Il portiere colombiano dà sicurezza e chiude la saracinesca nelle rare scorribande rossoblù

Bocciato. JOAO PEDRO - Una verticalizzazione per Simeone all'80' è l'unica azione degna di nota del brasiliano nettamente in calo nelle ultime uscite. Il Cagliari ha bisogno di lui per puntare l'Europa

