Cagliari-Napoli: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Mattiello, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Ionita; Pereiro; Joao Pedro, Simeone. All. Maran

Indisponibili: Cacciatore, Pavoletti, Faragò, Oliva, Rog.

Squalificati: Nainggolan.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Politano. All. Gattuso

Indisponibili: Ghoulam, Malcuit.

Squalificati: -

Statistiche Opta

Il Cagliari ha vinto l'ultima partita di Serie A contro il Napoli, interrompendo una striscia di 18 confronti in cui non aveva raccolto i tre punti (5N, 13P).

Dopo aver vinto la sfida d'andata per 1-0, il Cagliari potrebbe ottenere il successo sia all'andata che al ritorno contro il Napoli in una singola stagione di Serie A per la terza volta, dopo il 2007/08 e il 1969/70.

Il Napoli ha vinto tutte le ultime quattro trasferte di Serie A contro il Cagliari con un punteggio complessivo di 14-0; in particolare i rossoblu hanno realizzato una sola rete (Nenê nel dicembre 2013) nelle otto gare interne più recenti contro gli azzurri.

Il Cagliari non trova il successo da nove partite di Serie A (4N, 5P), non arriva a 10 gare consecutive nel massimo campionato da aprile 2015.

Il Napoli subisce gol da 11 partite consecutive di campionato e in Serie A non registra una striscia più lunga dalla stagione 1997/98, chiusa con la retrocessione.

Il Napoli è la squadra con la differenza di punti peggiore rispetto alle prime 23 gare dello scorso campionato: 22 i punti in meno per i partenopei nella Serie A in corso (30 v 52), più del doppio di qualsiasi altra formazione.

Gennaro Gattuso è il primo allenatore a non aver tenuto la porta inviolata in alcuna delle prime otto partite di Serie A sulla panchina del Napoli da Giovanni Galeone nel 1998 – solo un allenatore nella storia dei partenopei non ha ottenuto alcun clean sheet nelle prime nove: Eugen Payer nel 1938.

Contro il Napoli è arrivata l’unica tripletta in Serie A di Giovanni Simeone, nell’aprile 2018: dei sei gol realizzati dall’attaccante del Cagliari in questo campionato, cinque sono arrivati alla Sardegna Arena.

Lorenzo Insigne ha segnato tre gol e fornito due assist nelle ultime sette gare di Serie A contro il Cagliari: in questo match potrebbe raggiungere Ottavio Bugatti (256) al 5º posto della classifica dei giocatori del Napoli con più presenze in Serie A.

L'attaccante del Napoli Dries Mertens ha preso parte a 11 reti nelle sue sette presenze da titolare in Serie A contro il Cagliari: nove reti e due assist.