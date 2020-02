Cagliari e Parma si dividono la posta in palio. Finisce 2-2 il secondo anticipo della 22ma giornata di Serie A ed entrambe salgono a quota 32 punti in classifica, a braccetto al sesto posto.

Un punto guadagnato per i ducali, due punti persi per il Cagliari. Si perché i padroni di casa vanno in vantaggio per ben due volte, trovano un palo e una traversa, sbagliano un rigore e vanno più volte vicini al terzo gol. Ma la partita dura 90 minuti più recupero, e proprio nei secondi finali incassano il gol del pareggio di un Parma mai domo.

Brava la squadra di D'Aversa a tenere sempre la partita viva e a reggere l'urto anche nei momenti difficili. Senza Inglese, Gervinho e Kulusevski, è Kucka a prendersi in mano la squadra con un gol e un palo. Grande partita di Colombi al posto di Sepe, bravo Cornelius a metterla dentro ancora una volta di testa nel finale.

Cagliari che ancora una volta perde punti nel finale, bene i crociati che anche senza i suoi uomini chiave tornano a casa con un buon pareggio

Cagliari-Parma - Joao Pedro e SimeoneGetty Images

Tabellino

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Faragò, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini (dal 70' Oliva), Ionita; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone (dall'82' Paloschi). All. Maran

PARMA (4-3-3): Colombi; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman (dal 79' Sprocati), Kurtic; Siligardi (dal 57' Caprari), Cornelius, Kucka. All. D'Aversa

GOL: Joao Pedro (C), Kucka (P), Simeone (C), Cornelius (P)

ASSIST: Simeone (C), Brugman (P), Pellegrini (C), Kurtic (P)

AMMONITI: Darmian (P), Gagliolo (P), Cigarini (C), Nandez (C), Nainggolan (C),

ESPULSI: Nessuno

ARBITRO: Irrati

La cronaca in 12 momenti chiave

02' SUBITO KUCKA: L'ex Milan recupera palla sulla tre quarti e prova il tiro. Di poco a lato.

18' JOAO PEDRO, CAGLIARI AVANTI: Bell'azione di Simeone che la mette rasoterra per il brasiliano che anticipa tutti e la mette dentro.

30' PALO DI KUCKA IN CONTROPIEDE Parma che riparte alla grande. Legno di Kucka che calcia sul primo palo servito da Brugman.

36' TRAVERSA DI SIMEONE: Iacoponi perde palla malamente, riparte Simeone che prova il tiro, deviato da Bruno Alves e va sulla traversa.

38' PALO DI FARAGO'! Da palla inattiva cross in mezzo, Faragò salta più in alto di tutti e colpisce, Palo e palla a Colombi.

39' ANCORA NAINGGOLAN E ANCORA COLOMBI: Diagonale del centrocampista con Colombi che in tuffo mette in corner.

42' A SORPRESA IL PARMA PAREGGIA: Cagliari addormentato e Kucka castiga. Cross dakka destra di Brugman, nessuno ci arriva tranne Kucka che di esterno sinistro a porta vuota la mette dentro!!!

45' SBAGLIA CORNELIUS: Contropiede con Kurtic, palla dentro per Cornelius che tutto solo la mette alta.

52' CHE PARATA DI COLOMBI: Grande prestazione del secondo portiere del Parma che respinge in tuffo la gran botta di Cigarini.

53' RIGORE SBAGLIATO DA JOAO PEDRO: Gagliolo atterra Joao Pedro, sul dischetto va lo stesso brasiliano che tira malissimo a lato.

55' FINALMENTE SIMEONE: Dopo un solo minuto dal rigore sbagliato il Cagliari passa! Pellegrini si invola a lato, mette in mezzo per Simeone che deve solo metterla dentro.

78' ALTRO MIRACOLO DI COLOMBI: Erroraccio di Brugman, Nandez ruba palla e si invola, ma davanti alla porta ancora Colombi respinge.

93' PARMA PAREGGIA: Cross dalla sinistra di Kurtic, Klavan se lo perde e Cornelius la mette!!

MVP

Giovanni SIMEONE: Torna a segnare, ma la sua partita non è solo il gol. Assist per Joao Pedro, traversa colpita e tante giocate per i compagni. Partita veramente completa.

Promosso

Juraj KUCKA : Partita solida nel ruolo che ormai sta diventando suo in questa stagione. Giocatore sottovalutato, di qualità superiore rispetto ai compagni. Corre per quattro combatte, colpisce un palo e la mette dentr.

Bocciato

Ragnar KLAVAN: Sempre in difficoltà nella ripresa su Cornelius, prima regala un rigore anche se viene graziato dalla VAR, poi nel finale se lo perde inspiegabilmente. Peccato per il Cagliari che perde due punti importanti.