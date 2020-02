Le pagelle di Cagliari-Parma 2-2: grande gara di Simeone e Kucka, Klavan sbaglia tutto

=== CAGLIARI ===

Alessio CRAGNO 6 - Due gol subiti su cui non può fare nulla. Per il resto non viene praticamente mai chiamato in causa.

Pancrazio Paolo FARAGO' 5 - Kucka lo mette perennemente in difficoltà. Soprattutto nella ripresa lo passa da tutte le parti.

Fabio PISACANE 6,5 - Colma tutte le lacune che Klavan crea. Dalla sua parte Cornelius fatica, lui gli chiude tutti gli spazi.

Ragnar KLAVAN 5 - Sempre in difficoltà nella ripresa su Cornelius, prima regala un rigore anche se viene graziato dalla VAR, poi nel finale se lo perde inspiegabilmente. Peccato per il Cagliari che perde due punti importanti.

Luca PELLEGRINI 7 - Sulla fascia di competenza il Cagliari crea tutti i problemi. Corre a lungo, spina nel fianco della difesa ospite.

Nahitan NANDEZ 6,5 - Dribbling, estro e tante idee. Grande qualità da parte dell'ex Boca Juniors.

Luca CIGARINI 6,5 - Cartina al tornasole per il Cagliari. Quando gira lui, la squadra c'è. Appena cala tutta la squadra ne risente. (Dal 70' Christian OLIVA 5,5 - Entra ma non riesce a prendere in mano le redini della squadra nel mezzo).

Artur IONITA 5,5 - Pochi palloni lavorati a metà campo. Abbastanza spento e nell'ombra.

Radja NAINGGOLAN 6,5 - Sempre utile e generoso. Perfetto negli inserimenti in avanti, bene anche in fase difensiva. Si rende pericoloso con le solite conclusioni dalla distanza.

João PEDRO 6,5 - Ottima partita condizionata però da un bruttissimo rigore sbagliato ad inizio ripresa. Grandissimo primo tempo, cala però nella ripresa.

Cagliari-Parma - Joao Pedro e SimeoneGetty Images

Giovanni SIMEONE 7,5 - Torna a segnare, ma la sua partita non è solo il gol. Assist per Joao Pedro, traversa colpita e tante giocate per i compagni. Partita veramente completa. (Dall'82' Alberto PALOSCHI 6 - Generoso, prova più volte a rendersi pericoloso, sempre però in offside).

All. Rolando MARAN 6,5 - Altra buona partita, buttata però nel recupero. In fin dei conti il Cagliari fa di più e meritava i tre punti. Ma nel recupero una distrazione condanna i sardi al pareggio. Bene Simeone e Pellegrini, peccato per il rigore sbagliato di Joao Pedro.

=== PARMA ===

Simone COLOMBI 7 - Attenzione alla sorpresa Colombi! Con Sepe fuori uso, il Parma ha preso Radu forse in maniera frettolosa. Simone fa almeno quattro parate fondamentali per tenere i suoi ancorati alla partita. Veramente decisivi i suoi interventi alla prima da titolare con il Parma.

Matteo DARMIAN 5 – Ancora male. Uno dei peggiori dei crociati. Spinge col contagocce, sovrastato più olte da Pellegrini che lo salta costantemente

Simone IACOPONI 5 – Non bene. Joao Pedro e Simeone lo saltano più volte. Qualche disattenzione che potevano essere decisive.

BRUNO ALVES 6 - L'unico sufficiente di una difesa che oggi alla Sardegna Arena è stata spesso distratta.

Riccardo GAGLIOLO 5,5 – Discreta gara sulla sua fascia, però sbaglia tutto nell'intervento su Joao Pedro che causa il rigore, fortunatamente per lui sbagliato dall'attaccante.

Jasmin KURTIC 6,5 – Nel momento di maggiore difficoltà del Parma è quello che regge maggiormente l'urto. Partita di grande grinta nel mezzo, bravo a trovare il cross decisivo per Cornelius nel recupero.

Gaston BRUGMAN 6,5 - Silenzioso nel mezzo, è lui il registra che fa girare al meglio la sua squadra. Ottima gara, peccato per quell'erroraccio ad inizio ripresa di impostazione che poteva avere danni peggiori. (Dal 79' Mattia SPROCATI 6 - Entra e fa il suo, alzando il baricentro nel Parma che ci crede sino alla fine).

HERNANI 5,5 – Ordinato in mezzo al campo, ma troppi errori palla al piede. Sbaglia praticamente tutte le palle inattive.

Juraj KUCKA 7 - Partita solida nel ruolo che ormai sta diventando suo in questa stagione. Giocatore sottovalutato, di qualità superiore rispetto ai compagni. Corre per quattro combatte, colpisce un palo e la mette dentro.

Luca SILIGARDI 5 – Finalmente ha l'occasione da titolare, non riesce a sfruttarla. Abbastanza invisibile in avanti. (Dal 57' Gianluca CAPRARI 5,5 - Si vede che non c'è ancora l'amalgama con i compagni. Oggi però sbaglia anche molti palloni non da lui).

Cagliari-Parma - Serie AGetty Images

Andreas CORNELIUS 6,5 – Anche oggi silenziosamente timbra il cartellino. Primo tempo non brillante, Pisacane lo ferma sempre. Nella ripresa però sale di tono, ci crede e crea molti problemi nella difesa avversaria. Non fa rimpiangere l'assenza prolungata di Inglese.

All. Roberto D'AVERSA 6 – Solito Parma concreto e cinico. Senza i suoi uomini migliori i ducali ci credono sino alla fine e vengono premiati. Punto veramente prezioso.