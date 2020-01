Cagliari-Parma: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Faragò, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Ionita; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. All. Maran

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Ceppitelli, Rog, Cerri, Pavoletti

PARMA (4-3-3): Colombi; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Hernani; Sprocati, Cornelius, Kurtic. All. D'Aversa

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Sepe, Inglese, Kulusevski, Karamoh, Gervinho

Statistiche Opta

Il Cagliari ha vinto quattro delle ultime sei sfide contro il Parma in Serie A (1N, 1P), dopo non aver ottenuto alcun successo nelle sei precedenti (3N, 3P).

Il Cagliari ha vinto le ultime tre gare casalinghe contro il Parma, tra le squadre attualmente in Serie A solo contro la SPAL vanta una striscia aperta più lunga (quattro).

Nessuna squadra di questa Serie A aspetta la vittoria da più turni di campionato rispetto al Cagliari (sette, come il Lecce).

Il Cagliari ha subito 22 gol nelle ultime 10 partite di campionato, a partire dall’8 novembre infatti solo il Brescia (23, ma con una partita in più) ha incassato più reti dei sardi in Serie A.

Il Parma ha guadagnato 31 punti in questo campionato; nell’era dei tre punti a vittoria in 10 delle 11 occasioni in cui i Ducali ne hanno raccolti almeno altrettanti a questo punto della stagione di Serie A, si sono classificati nelle prime sei posizioni.

Il Parma ha perso le ultime due trasferte di campionato, in Serie A non infila tre sconfitte di fila fuori casa da maggio 2015.

Il Cagliari (nove) è la squadra che ha segnato più reti in seguito a un cross in questo campionato – il Parma è in 3ª posizione in questa classifica (sette gol), tra loro troviamo l’Inter (otto).

João Pedro ha realizzato 13 gol in questo campionato, a partire da quando la Serie A è tornata a 20 squadre (dal 2004/05) solo un giocatore brasiliano ha fatto meglio dopo 21 giornate in una stagione di Serie A: Adriano nel 2004/05 (14 reti).

João Pedro ha preso parte attiva a otto degli ultimi 10 gol del Cagliari in Serie A (sei reti e due assist), inclusi tutti i cinque più recenti.

Bruno Alves del Parma ha collezionato 36 presenze con la maglia del Cagliari nel campionato 2016/17. Il portoghese è il giocatore che ha respinto più palloni (297) nelle ultime due stagioni di Serie A (dal 2018/19).