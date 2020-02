Cagliari-Roma: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Cacciatore, Klavan, Pisacane, Pellegrini; Ionita, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. All. Maran

Indisponibili: Ceppitelli, Faragò, Pavoletti

Squalificati: Nandez

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Bruno Peres, Fazio, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Under, Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko. All. Fonseca

Indisponibili: Pellegrini, Diawara, Zappacosta, Mirante, Pastore, Zaniolo

Squalificati: Mancini

Statistiche Opta

L'ultimo successo del Cagliari sulla Roma in Serie A risale al 4-2 della gara di ritorno della stagione 2012/13, in cui Radja Nainggolan aprì le danze al 3° minuto.

Dopo essere rimasto imbattuto per 11 gare interne di fila contro la Roma tra il 1997 e il 2012, il Cagliari ha perso quattro delle ultime sei in casa contro i giallorossi (2N).

Il Cagliari non vince da 10 partite di campionato, la sua striscia peggiore in Serie A dall'aprile 2015 (11) - i sardi potrebbero inoltre mancare l'appuntamento con il gol per tre gare di fila per la prima volta da febbraio 2019.

Dopo il successo per 4-0 sul Lecce, la Roma potrebbe tenere la porta inviolata in due partite consecutive di Serie A per la prima volta dal maggio scorso - nel 2020 inoltre, non ha ancora ottenuto due successi di fila nella competizione.

La Roma ha perso le ultime due trasferte di campionato: è dalla stagione 2012/13, con Zdenek Zeman in panchina, che i giallorossi non registrano tre sconfitte esterne di fila in Serie A.

Solo la SPAL (88) ha effettuato meno tiri nello specchio del Cagliari in questa Serie A (90): i sardi tuttavia hanno la terza miglior percentuale realizzativa del campionato (12.9%), dietro solamente a Lazio e Atalanta.

Roma (uno) e Cagliari (due) sono le squadre che hanno subito meno gol da fuori area in questa Serie A: solo il Real Madrid (zero) ha fatto meglio dei giallorossi nei cinque maggiori campionati europei.

Le partite della Roma sono quelle che hanno visto meno gol nei 15 minuti finali di partita in questa Serie A (otto: cinque a favore, tre contro) - 21 invece nelle gare del Cagliari, meno solo del Lecce (22).

28 gol in 155 partite di Serie A con la maglia della Roma per Radja Nainggolan: dopo aver realizzato quattro gol con i suoi primi 29 tiri in questo campionato, il centrocampista del Cagliari ha trovato una sola rete con le successive 29 conclusioni.

Il prossimo sarà il 100° gol in trasferta per Edin Dzeko nei maggiori cinque campionati europei - l'attaccante della Roma sta viaggiando a una media gol di 0.48, migliorando ampiamente quella dello scorso anno (0.33 a fine febbraio).