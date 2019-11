Cagliari-Sampdoria: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

CAGLIARI (4-3-1-2): Rafael; Mattiello, Klavan, Pisacane, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. All. Maran

Squalificati: Olsen, Cacciatore

Indisponibili: Ceppitelli, Birsa, Cragno, Pavoletti

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Thorsby, Colley, Ferrari, Murru; Ramirez, Ekdal, Vieira; Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. All. Ranieri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Depaoli, Barreto, Bertolacci, Bonazzoli, Bereszynski

Statistiche Opta

La Sampdoria non ha subito gol nelle ultime due partite di Serie A contro il Cagliari: non registra una striscia più lunga senza reti al passivo contro i sardi dal 2005.

La Sampdoria ha vinto solo il 12% delle trasferte di Serie A contro il Cagliari (4/33), l'ultima nel 2007: completano il quadro 17 successi rossoblù e 12 pareggi.

Il Cagliari ha conquistato 13 punti nelle ultime cinque gare interne di questa Serie A: nei cinque maggiori campionati in corso solo quattro squadre hanno fatto meglio nelle cinque partite casalinghe più recenti (15 punti per Leicester, Juventus, Barcellona e Liverpool).

Il Cagliari è imbattuto da 11 gare di campionato (7V, 4N): i sardi non registrano una striscia più lunga senza sconfitte in Serie A da febbraio 1972 (14 partite in quel caso).

Tutte le quattro reti esterne della Sampdoria in questo campionato sono arrivate nella mezz’ora finale di partita, parziale in cui il Cagliari ha incassato sei gol interni (nessuna squadra ne ha subiti di più in casa).

Questa sfida vede affrontarsi la squadra con la più alta percentuale realizzativa in questa Serie A (17.5% per il Cagliari) e quella con la peggiore nel torneo in corso (4.7% per la Sampdoria).

La Sampdoria subisce mediamente 10.7 tiri a partita dall’arrivo di Claudio Ranieri: è l’allenatore la cui squadra ha incassato meno conclusioni in media nel campionato in corso.

La Sampdoria ha una media di 1.5 punti a partita sotto la guida di Claudio Ranieri: i blucerchiati hanno fatto meglio solo con Luigi Delneri (1.76) e Sven-Göran Eriksson (1.52) nell’era dei tre punti a vittoria.

La Sampdoria può diventare la prima squadra contro cui il centrocampista del Cagliari Lucas Castro va in gol con tutte le tre maglie indossate in Serie A: contro i blucerchiati ha già segnato con Catania (dicembre 2012) e Chievo (marzo 2018).

L’attaccante della Sampdoria Fabio Quagliarella, otto reti in 18 presenze di Serie A contro il Cagliari, è stato il secondo giocatore a realizzare una doppietta alla Sardegna Arena nel massimo campionato (nel dicembre 2017), dopo Mauro Icardi.