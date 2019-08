Cagliari scatenato: è fatta per gli arrivi di Giovanni Simeone e Olsen

Nainggolan e Nandez, Rog e Luca Pellegrini. Un mercato di prim'ordine. E non è finita qui, perché il Cagliari è pronto a completare altre due operazioni per concludere con il botto un'estate in cui è spesso e volentieri finito in prima pagina: dalla Fiorentina è in arrivo Giovanni Simeone, mentre dalla Roma i sardi stanno per prelevare Robin Olsen. Entrambi effettueranno le visite mediche nelle prossime ore.

Ecco il partner per Pavoletti

Simeone è la punta che il Cagliari andava cercando da quando ha capito che Defrel non sarebbe arrivato. Il francese ha scelto di tornare al Sassuolo e i sardi hanno virato sul Cholito, che ha caratteristiche diverse ma può garantire una quota di gol complementare a quella di Pavoletti, peraltro già costretto ai box a causa di un problema a un ginocchio. Operazione chiusa a titolo definitivo con la Fiorentina, dopo che, secondo 'Sky', l'argentino ha preteso e ottenuto l'inserimento nel proprio contratto di una clausola rescissoria. Su Simeone era forte l'interessamento di altri club di Serie A, tra cui il Verona e la Sampdoria.

Robin Olsen - Frosinone-RomaLaPresse

Olsen in attesa di Cragno

Proprio come Simeone, anche Olsen è reduce da una stagione, la sua prima in Italia, da dimenticare. E anche il portiere svedese, dunque, arriva al Cagliari con la voglia di riscattarsi. I sardi hanno trovato l'accordo sulla base di un prestito secco e ora si preparano ad accogliere colui che, nelle previsioni, rimpiazzerà Cragno durante i tempi di recupero del portiere titolare, infortunatosi a una spalla durante l'amichevole precampionato contro il Fenerbahçe. Anche la porta, al netto della disastrosa esperienza romanista di Olsen, è sistemata.