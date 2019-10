Due punti dalla zona Champions dopo otto giornate. Contro la Spal il Cagliari di Maran si conferma la vera sorpresa di questo primo scorcio di stagione centrando il sesto risultato utile consecutivo dopo le due sconfitte all’esordio contro Brescia e Inter. Il successo alla Sardegna Arena porta la firma di Nainggolan e Faragò. Due storie simili, entrambe dal sapore del ritorno: quello del Ninja, a segno dopo 6 anni nella "sua” Cagliari e quello del centrocampista azzurro, rientrato proprio oggi dall’infortunio all’anca che l’ha tenuto lontano dai campi per 183 giorni. Due standing ovation commoventi: il giusto tributo al lavoro dei due rossoblù.

Gli strappi improvvisi di Simeone e Joao Pedro, la tecnica di Nandez e l’esperienza del Ninja possono portare molto lontano il Cagliari che può già vantare una vittoria al San Paolo contro il Napoli e un pareggio all’Olimpico contro la Roma. Prosegue, invece, il momento no della Spal, ora in zona retrocessione. La squadra di Semplici non ha ancora segnato in trasferta. I prossimi impegni, per niente facili, contro Ancelotti e Pioli saranno già decisivi.

La cronaca in 4 momenti chiave

10’ VANTAGGIO DEL CAGLIARI - Nainggolan riceve palla da una ribattuta e lascia partire un missile terra-aria di controbalzo che toglie la ragnatela all'incrocio dei pali della porta difesa da Berisha. Eurogol del Ninja che torna a segnare dopo 8 anni a Cagliari. Maran applaude il suo gioiello per 30 secondi e abbozza un "Gol da fenomeno"

29’ SPAL VICINA AL PAREGGIO - Kurtic sfiora l'1-1 di testa: lo sloveno devia verso la porta sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Gran risposta di Olsen

64’ PALO DI NAINGGOLAN - Il Ninja si coordina ancora alla perfezione da fuori area: il legno salva Berisha e la Spal

67’ RADDOPPIO DEL CAGLIARI - 183 giorni dopo torna a segnare al rientro! Piange il centrocampista dei rossoblù, l'operazione all'anca è solo un lontano ricordo. Splendido inserimento del 24 del Cagliari che approfitta di uno svarione di Floccari in area e batte Berisha in diagonale.

L'esultanza di Radja Nainggolan, Cagliari-SPAL, LaPresseLaPresse

MVP

Radja NIANGGOLAN - Di gol così se ne vedono pochi. Il magico mix di tecnica, equilibrio, precisione e follia del Ninja regala al pubblico della Sardegna Arena un autentico capolavoro. Ma la partita del belga non si ferma al missile del 10': tutti i pericoli alla porta di Berisha passano dai suoi piedi. Nella ripresa centra il palo da distanza molto simile al gol dell'1-0. Se continua su questi livelli, Marotta e Antonello avranno già un tesoro in rosa per la prossima stagione.

L’angolo del Fantacalcio

Promosso. Paolo FARAGO' - Il migliore degli esordi possibili dopo un calvario lungo 183 giorni. Attento in fase difensiva, devastante in occasione del 2-0. Le sue lacrime ci stanno tutte

Bocciato. Sergio FLOCCARI - Decisamente poco incisivo davanti, salvo due colpi di testa facili prede di Olsen. Peggiora la sua prestazione con la palla persa nella propria area di rigore in occasione del 2-0 di Faragò

Il momento social del match

L'esultanza del profilo Twitter del Cagliari è... spaziale

Il tabellino

CAGLIARI-SPAL 2-0 (primo tempo 1-0)

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Faragò (dall’81 Klavan), Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini; Nainggolan (dal 71’ Ionita), Cigarini, Rog; Castro (dal 46’ Nandez); Joao Pedro, Simeone. All. Maran

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari (dal 65’ Cionek), Igor; Sala (dal 60’ Valoti), Missiroli, Valdifiori (dal 77’ Moncini), Kurtic, Reca; Floccari, Petagna. All. Semplici



Arbitro: Daniele Chiffi (Padova)

Gol: 10’ Nainggolan, 67’ Faragò



Ammoniti: Simeone, Nainggolan, Rog, Pellegrini (C), Missiroli, Tomovic, Cionek, Valoti (S)