Cagliari-SPAL: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Pinna, Ceppitelli, Pisacane, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. All. Maran

Indisponibili: Cragno, Pavoletti, Klavan, Lykogiannis, Mattiello, Cacciatore

Squalificati:

Spal (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Sala, Missiroli, Valdifiori, Kurtic, Reca; Petagna, Floccari. All. Semplici

Indisponibili: Fares, D'Alessandro, Di Francesco

Squalificati: Strefezza

Statistiche Opta

Il Cagliari ha vinto il 50% delle sfide di Serie A contro la SPAL (cinque su 10): completano il quadro due successi ferraresi e tre pareggi – tra le squadre affrontate almeno 10 volte solo contro il Brescia ha una percentuale di successi migliore (63%).

Il Cagliari è imbattuto nelle cinque partite interne di Serie A contro la SPAL: quattro successi e un pareggio – contro nessuna squadra affrontata almeno cinque volte in casa ha una media punti migliore (2.6).

11 punti in sette partite per il Cagliari, che nell’era dei tre punti a vittoria ha fatto meglio solamente nel 2011/12 (12 punti nelle prime sette giornate).

Dopo una serie di quattro sconfitte casalinghe consecutive in Serie A, il Cagliari ha ottenuto quattro punti nelle due più recenti.

La SPAL ha perso cinque delle prime sette partite di campionato: la seconda peggior partenza in Serie A per la squadra ferrarese, che ha fatto peggio solo nel 1967/68 (sei sconfitte), stagione terminata con la retrocessione.

La SPAL ha perso tutte le ultime quattro trasferte in Serie A: dal ritorno nel massimo campionato la squadra ferrarese non ha mai fatto peggio.

Nessuna squadra ha segnato più gol di testa rispetto al Cagliari in questo campionato (quattro), mentre la SPAL è con Lazio e Sampdoria una delle tre a non aver ancora realizzato una rete con questo fondamentale.

Da una parte nessuna squadra ha subito più gol dalla distanza rispetto alla SPAL in questo campionato (quattro), dall’altra il Cagliari non ne ha ancora concessi da fuori area.

Il centrocampista del Cagliari, Radja Nainggolan, ha già segnato in Serie A contro la SPAL: con la Roma nell’aprile 2018, per quella che è stata la sua ultima rete in giallorosso nel massimo campionato.

Andrea Petagna ha preso parte a quattro delle sei reti della SPAL in questo campionato, il 66.7% del totale (tre gol, un assist): in percentuale solo Ciro Immobile (69%) ha fatto meglio.