Cagliari: ufficiale, Maran esonerato. Il nuovo allenatore sarà Walter Zenga

Il Cagliari non vince più, è necessario un cambio in panchina: ufficiale l'esonero di Rolando Maran, autore di una prima parte di stagione da sogno con la squadra sarda, ma incapace di mettere a segno una vittoria addirittura dallo scorso anno. Era il 2 dicembre 2019 quando il Cagliari superò per 4-3 la Sampdoria alla Sardegna Arena. Da allora 4 pareggi e ben 7 sconfitte: e così il Cagliari dalla zona Europa League è scesa fino all'11° posto, con 32 punti.

" Il Cagliari Calcio comunica di aver revocato a Rolando Maran l’incarico di allenatore della prima squadra. Contestualmente si interrompe il rapporto di collaborazione con l’allenatore in seconda Christian Maraner e il macht analyst Gianluca Maran. A loro vanno i più sentiti ringraziamenti per la competenza, la serietà e la professionalità dimostrate sin dal loro primo giorno in Sardegna. "

Chance per Zenga

Non è ancora ufficiale, ma il nuovo allenatore sarà con tutta probabilità Walter Zenga: l'ex portiere di Inter e Nazionale è alla sua quinta esperienza da allenatore in Serie A dopo Palermo, Catania, Sampdoria e Crotone. Nella scorsa stagione Zenga ha guidato il Venezia in Serie B fino al 5 marzo 2019, quando venne esonerato quando si trovava al quart'ultimo posto a 22 punti. Il vice di Zenga sarà l'ormai ex tecnico della Primavera rossoblù Max Canzi.