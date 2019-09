Niente quarto successo di fila, niente quarto posto. Una mezza delusione che il Cagliari è costretto a incassare appena 4 giorni dopo l'inebriante colpo di Napoli firmato da Castro. Il Pata segna ancora, in un gol dalla paternità condivisa con João Pedro (alla fine la Lega decide di premiare l'argentino, ma l'eventuale spizzata del compagno sul suo cross resta un mistero), ma il Verona strappa un 1-1 valoroso, gagliardo e meritato, riprendendosi con gioco e coraggio quanto si era visto sfuggire sia contro il Milan che contro la Juventus. Se la formazione di Juric si porta in Veneto un pari preziosissimo, quella di Maran non fa il salto di qualità. Anche se una buona notizia c'è: il ritorno in campo di Nainggolan, completamente ristabilitosi dall'infortunio che lo aveva costretto a fermarsi.

Il tabellino

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini; Nandez, Cigarini (75' Oliva), Rog (84' Ionita); Castro (68' Nainggolan); João Pedro, Simeone. All. Maran

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Dawidowicz, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Zaccagni (74' Pessina), Verre (62' Salcedo); Stepinski (88' Pazzini). All. Juric

Arbitro: Manuel Volpi

Gol: 28' Castro (C), 66' Faraoni (V)

Assist: -

Ammoniti: Stepinski, Castro, Dawidowicz, Pellegrini

Note: -

La cronaca in 9 momenti chiave

12' – Simeone vicino al vantaggio: scodellata in area di Pellegrini per l'argentino, che controlla e tenta l'esterno sul primo palo, trovando il riflesso in angolo di Silvestri.

22' – Nandez avanza fino al limite e tocca per João Pedro, che col destro incrocia a pochi centimetri dal palo più lontano.

29' – GOL DEL CAGLIARI. Castro va al cross a giro, João Pedro interviene sulla traiettoria e forse spizza in maniera impercettibile di testa, tradendo Silvestri. Gol che, alla fine, viene assegnato dalla Lega al Pata. 1-0.

L'esultanza del Cagliari dopo il gol di Joao Pedro al VeronaGetty Images

39' – Verona a un passo dal pari: punizione di Veloso e colpo di testa fuori di pochissimo di Zaccagni, solo davanti a Olsen.

45' – Veloso ha la palla dell'1-1 dopo un'uscita aerea di Olsen, piazza il sinistro con lo svedese fuori dai pali ma Pisacane respinge quasi sulla linea.

52' – Palo di Rog: contropiede velocissimo di Simeone e cross per il croato, che davanti a Silvestri centra il primo palo di testa.

53' – Verona vicino al pareggio: Olsen dice di no a una zampata ravvicinata di Verre, servito dal fondo da Lazovic, e sul proseguimento dell'azione Zaccagni non arriva a deviare a porta vuota un tiro-cross di Rrahmani.

66' – GOL DEL VERONA. Pisacane scivola clamorosamente al momento del rinvio nella propria area e lascia lì il pallone: Faraoni ne approfitta e col sinistro fulmina Olsen da pochi passi. 1-1.

78' – Simeone si divora il 2-1: Nainggolan crossa all'indietro dal fondo e il Cholito, di controbalzo, spedisce la palla in curva.

MVP

Miguel Veloso. Luce veronese nei momenti più complicati. Detta i tempi e col suo sinistro delicato è pericolosissimo dai calci piazzati. Solo Pisacane, appostato sulla linea, gli nega il gol.

Fantacalcio

Promosso – Castro. Vivace e sempre in grado di creare qualcosa di interessante. Suo il cross che, forse, viene spizzato in rete da João Pedro. La Lega gli trasforma un possibile assist in un gol.

Bocciato – Lazovic. Male. Anonimo per un tempo intero, non migliora granché dopo l'intervallo nonostante abbia più occasioni per andare in cross. L'unica nota positiva è un centro che Verre spreca.

Il momento social del match

Fantacalcisti in ansia: cambierà nuovamente l'assegnazione del gol dell'1-0?