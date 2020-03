Cagliari, Walter Zenga e il presidente Giulini messi in quarantena preventiva

Il Cagliari è stata una delle prime squadre a fermarsi e a sospendere gli allenamenti tra le compagini di Serie A. In giornata, infatti, è arrivato il comunicato della società sarda che confermava la sospensione degli allenamenti, sia della prima squadra che di quella Primavera, fino a sabato 14 marzo.

Non solo, il Cagliari ha messo in quarantena anche il nuovo allenatore Walter Zenga - appena arrivato dopo l'esonero di Rolando Maran - e l'intero staff tecnico, perché insediatosi in Sardegna da meno di 14 giorni. Stesso discorso anche per il Presidente del club Tommaso Giulini, rientrato da Milano da meno di 14 giorni.

" In ottemperanza alla decisione del presidente di Regione Solinas, il Cagliari ha appena messo in quarantena preventiva ad Asseminello le seguenti persone arrivate in Sardegna negli ultimi 14 giorni: Marcello Carli (direttore sportivo), Walter Zenga, Max Canzi, Gianni Vio (nuovo tattico), Alessandro Agostini". In quarantena anche il presidente Tommaso Giulini, anche lui rientrato da meno di 14 giorni in Sardegna da Milano, ma a casa propria. [Il comunicato] "