Cairo: "Andare oltre il 30 giugno con il campionato? Vorrebbe dire compromettere due stagioni"

Riconciare a giocare addirittura il 30 giugno? Vorrebbe dire vedere il campionato fino ad agosto e lo slittamento dell'inizio della prossima stagione ad ottobre (nell'anno in cui ci saranno gli Europei). In queste ore di tensione e preoccupazione, anche Urbano Cairo, il presidente del Torino, dice la sua sulla possibilità di andare così in là. Ad un certo punto, ammette, si deve pensare al bene di tutti e se si dovessero compromettere ben due stagioni, diventa inutile concludere questa annata così lontana nel tempo.

" Giusto voler salvare i campionati e le Coppe, però andare troppo in là con i tempi, oltre il 30 giugno, rischia di diventare un problema e di intaccare la stagione futura. Chiudere a fine luglio significherebbe dover far riposare i giocatori ad agosto, anche perché si tratterebbe di chiudere una stagione molto lunga e particolarmente stressante visto quello che sta accadendo. Poi ci sarebbe un mese per prepararsi e si tornerebbe a giocare a ottobre e così si rischia di compromettere non una, ma due stagioni. Dobbiamo cercare in tutti i modi di chiudere entro il 30 giugno, ma non deve esserci accanimento "

"Non si può giocare a tutti i cosi"

" Oggi ci sono Paesi che hanno condizioni diverse, c'è un contagio ancora molto forte anche qui in Italia, ma in paesi vicini come Francia, Spagna e Germania c'è uno sviluppo ancora più importante, sono un po' più indietro e c'è un contagio preoccupante. Non si può giocare a tutti i costi, mettendo a rischio la salute di chi gioca e di chi va allo stadio "

Ad oggi non sembra possibile ripartire prima del 30 giugno

" Sarà possibile chiudere entro il 30 giugno? Vorrebbe dire allenarsi a metà aprile, fra 20 giorni e oggi mi sembra molto difficile questa possibilità. C'è un tema legato anche alla salute economica dei club, ma secondo me dobbiamo cercare di trovare punti di incontro per ripartire i sacrifici tra tutti e ripartire nella prossima stagione. A Wuhan hanno iniziato la quarantena a fine gennaio, la chiuderanno a inizio aprile, due mesi e mezzo da noi vorrebbe dire iniziare a giocare a fine maggio, forse mi sembra più produttivo ipotizzare soluzioni, pensando che non si possa giocare prima di fine giugno. L'indebitamento dei club è un fatto innegabile, ma siamo anche di fronte a un problema mondiale che coinvolge tutti "

" Queste sono cose che vanno discusse in FIGC e nelle leghe, viviamo una situazione senza precedenti, ci vogliono dei rimedi senza precedenti, non si può ignorare ciò che stiamo vivendo. Fino a 10 anni fa il calcio italiano era dietro la Premier, oggi siamo ben distanti dall'Inghilterra, dalla Spagna e dalla Germania, siamo quarti o quinti insieme alla Francia, paghiamo un atteggiamento troppo di bottega che ha penalizzato il calcio italiano dandone una brutta immagine. Ora, però, vedo pochi dirigenti che ragionano così, vedo almeno sedici club che hanno un sentire comune. Mi fa piacere che la UEFA riconosca la centralità dei campionati nazionali, questa è la strada maestra, non la Super Champions "