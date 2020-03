Cairo: "Lo Scudetto non va assegnato. Taglio stipendi? Servono sacrifici"

Il presidente del Torino Urbano Cairo non ha dubbi: lo Scudetto 2019-20 non va assegnato, semplicemente perché il campionato - a suo avviso - non finirà. Il numero uno del club granata ha ribadito la propria posizione, già espressa nel recente passato, durante la trasmissione di Radiouno 'Un giorno da pecora'.

" Il campionato di calcio secondo me è finito e lo Scudetto non va assegnato. Se penso che a Wuhan hanno cominciato con le misure restrittive intorno al 23 gennaio e le scioglieranno l'8 aprile, due mesi e mezzi dopo, significa che da noi gli allenamenti potrebbero ripartire a fine maggio. A quel punto si potrebbe ricominciare a giocare a fine giugno, per finire ci vorrebbero due mesi e arriviamo ad agosto "

Sul taglio degli stipendi

" Ho parlato con alcuni giocatori che mi hanno chiamato, ci ragioneremo insieme per trovare un punto di incontro che tenga conto di tutto, ognuno deve fare dei sacrifici. Il Torino in questo momento non sta incassando nulla, ci deve essere un sacrificio "