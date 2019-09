Calcio, ex Inter Djorkaeff nominato a capo della Fondazione FIFA

L'ex attaccante di Francia e Inter Youri Djorkaeff è stato nominato a capo della Fifa Fondation, istituita nel 2018 con l'obiettivo di gestire progetti nel sociale in tutto il mondo e aiutare nella ricostruzione delle infrastrutture sportive. Lo ha annunciato la Fifa. Djorkaeff, 51 anni, che ha concluso la sua carriera nel 2006, è stato nominato direttore generale della fondazione con sede a Zurigo, sede della Fifa. L'inglese Joyce Cook, già capo della divisione responsabile delle relazioni con le federazioni affiliate alla Fifa, rivestirà il ruolo di segretario generale. Campione del mondo con i Bleus nel 1998, Djorkaeff ha vestito tra le altre anche le maglie di Monaco, Psg e New York Red Bulls, dove ha terminato la sua carriera. Da allora è stato coinvolto in vari progetti di sviluppo e ha creato una sua fondazione nel 2014.