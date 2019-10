Calcio in lutto: è morto Giorgio Squinzi, patron del Sassuolo e di Mapei

Aveva 76 anni Giorgio Squinzi, amministratore unico di Mapei e presidente di Confindustria dal 2012 al 2016. Chimico e imprenditore, è riuscito a costruire le sue fortune partendo dal nulla. Storico tifoso del Milan, dal 2002 era proprietario del Sassuolo, società che, un po’ come lui, era riuscita a trovare la luce della ribalta grazie a una sapiente gestione.

Da tempo era gravemente malato. Appassionato di ciclismo, il padre Rodolfo era stato per qualche anno professionista di questo sport e per questo la sua azienda ha sponsorizzato per dieci anni la squadra professionistica Mapei-Quick Step, con la quale ha vinto quasi tutto. Secondo molti, è stato proprio lui a rivoluzionare il mondo delle due ruote in Italia. Squinzi era sposato dal 1970 con Adriana Spazzoli: dalla loro unione sono nati due figli, Marco (44 anni) e Veronica (43 anni).