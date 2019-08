Calcio Milan, i convocati per test di Cesena: presenti Kessié e Duarte

L'allenatore del Milan Marco Giampaolo ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida in casa del Cesena, ultima amichevole di questo pre-campionato in programma sabato 17 agosto alle 20.30 all'Orogel Stadium Dino Manuzzi. Sono 23 i giocatori a disposizione, compresi Kessié e Duarte. Ecco la lista completa: Donnarumma A., Donnarumma G., Soncin; Calabria, Conti, Duarte, Gabbia, Musacchio, Rodríguez, Romagnoli, Strinic; Biglia, Brescianini, Çalhanoglu, Kessié, Maldini, Mionic, Paquetá; Borini, Castillejo, Maldini, Piatek, André Silva, Suso.