Calcio Serie A, arbitri 11/a giornata: Torino-Juventus a Doveri, Roma-Napoli a Rocchi

Sarà Gianluca Rocchi a dirigere Roma-Napoli, anticipo dell'11/a giornata di Serie A in programma sabato alle 15. Il Derby della Mole tra Torino e Juventus sarà invece diretto da Daniele Doveri. Questi gli arbitri designati per le gare in programma nel weekend: Roma-Napoli (02/11, ore 15.00) Rocchi; Bologna-Inter (02/11, ore 18) La Penna; Torino-Juventus (02/11, ore 20.45) Doveri; Atalanta-Cagliari (ore 12.30) Abisso; Genoa-Udinese Pasqua; Lecce-Sassuolo Ros; Verona-Brescia Mariani; Fiorentina-Parma (ore 18.00) Pairetto; Milan-Lazio (ore 20.45) Calvarese; Spal-Sampdoria (04/11, ore 20.45) Chiffi.