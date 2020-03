Il Milan vuole che Maldini resti, ma lui valuta

La Gazzetta dello Sport in prima pagina parla della rivoluzione in corso in casa Milan. Boban se ne andrà, Maldini potrebbe seguirlo, mentre Stefano Pioli certamente porterà a termine il lavoro stagionale. L’ipotesi delle dimissioni è respinta con decisione. In estate è invece molto probabile che ceda la panchina a Ralf Rangnick, scelta dell’ad Gazidis e motivo dello scontro più accesso con i vertici dell’area sportiva.

La nostra opinione: Martedì la dirigenza rossonera (Boban, Maldini e Massara ufficialmente ancora in carica, anche se dal sito del Milan è sparita la pagina relativa all’organigramma) ha raggiunto Milanello all’ora di pranzo, ha assistito all’allenamento e aggiornato Pioli della situazione. Anche l’allenatore è inquieto e non potrebbe essere altrimenti ma non fino a prendere in considerazione ipotesi clamorose. La scelta per la prossima stagione, però, sembra fatta e da qui nascono i dissapori. Gazidis ha deciso in autonomia, senza avviare consultazioni con gli altri dirigenti con competenze tecniche: non ha avuto nemmeno bisogno di interlocutori che avvicinassero per conto suo l’allenatore. A Rangnick avrebbe affidato volentieri la panchina dell’Arsenal già nell’estate 2018: allora Gazidis era amministratore delegato del club di Londra, e aveva preso accordi con il tecnico tedesco per succedere alla ventennale gestione di Arsene Wenger. Una situazione simile a quella che si ripropone oggi, che allora non si realizzò per l’opposizione delle altre aree della società: fu scelto Emery e Gazidis annunciò l’addio a dicembre. Subito dopo iniziò la carriera da ad rossonero.

Video - Berlusconi bacchetta i dirigenti del Milan: "Che errore cedere Suso. Con me non sarebbe successo" 00:39

Barcellona, Neymar obiettivo numero 1

Secondo Sport, che segue sempre da vicino le vicende del Barcellona, il principale obiettivo di mercato dei catalani per la sessione estiva è Neymar. Del ritorno del brasiliano si era già parlato molto la scorsa estate, ma non si era arrivati alla fumata bianca.

La nostra opinione: Neymar ha lasciato Barcellona per un acquisto da record del PSG nel 2017, ma le cose non sono andate per il verso giusto a Parigi. La Champions non è arrivata e anche a livello personale gli infortuni hanno afflitto il giocatore nella capitale francese. Secondo alcune indiscrezioni, Neymar avrebbe spinto per tornare in Catalogna già da mesi e anche Messi non chiede altro. Il Barça, facilitato anche da rapporti più sereni con la FIFA, potrebbe davvero completare l'affondo.

Lazio, sfuma Wanyama

"Abbiamo raggiunto un accordo con la squadra della Major League Soccer Montreal Impact per il trasferimento di Victor Wanyama. Auguriamo a Victor ogni bene per il futuro". Con una nota ufficiale il Tottenham comunica la cessione del centrocampista.

La nostra opinione: Wanyama lascia il Tottenham e il calcio europeo. Il centrocampista keniota, di recente accostato alla Lazio, passa ufficialmente al Montreal Impact, squadra canadese di proprietà di Joe Saputo - patron del Bologna - militante nella Major League Soccer. Il centrocampista ha collezionato 97 presenze in tutte le competizioni dopo il suo arrivo dal Southampton nel giugno 2016 e ha segnato sette volte con gli Spurs, incluso il primo gol nell'ultima partita giocata a White Hart Lane.