La nostra opinione: Cavani attualmente percepisce un ingaggio di oltre 12 milioni di euro a stagione al PSG che ovviamente andrà ridiscusso visto il contratto in scadenza il 30 giugno. Viste le difficoltà per Mertens e Giroud, quest'ultimo il preferito di Conte, Cavani rappresenterebbe un'altra opzione low cost di lusso per l'Inter, a caccia di un sostituto di Alexis Sanchez (destinato al ritorno al Manchester United) per completare l'attacco del tecnico leccese. Cavani avrebbe il gradimento di tutto l'ambiente nerazzurro e prenderlo a parametro zero sarebbe un affare. Attenzione, però, al discorso Icardi perché una potenziale conferma di Cavani da parte del club francese allontanerebbe in qualche modo la possibilità di riscatto di Icardi da parte dello stesso PSG. E in effetti, nelle ultime settimane, l’ottimismo nerazzurro sulla conclusione dell’operazione da 70 milioni di euro si è un po’ affievolito. Il puzzle va ancora assemblato.