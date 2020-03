Calciomercato, come si procederà quest'anno? La FIFA studia maxifinestra fino al 31 dicembre

I campionati ripartiranno a giugno/luglio? Che fare quindi per il mercato? In tanti si sono posti il problema e, secondo l'Equipe, la FIFA sta studiando una maxi-finestra che possa durare, addirittura, fino al 31 dicembre.

Con i campionati in essere, infatti, sarebbe un problema dare ufficialità o comunque trattare giocatori sul mercato, il problema che si pongono tutti i club durante le finestre che coincidono con il regolare svolgimento del campionato (quello di gennaio). Ecco che la FIFA, in accordo con le leghe internazionali, potrebbe optare per una finestra che vada da agosto fino a dicembre.

Si ragiona, ovviamente, nel campo delle ipotesi. Anche perché prima si dovrà sistemare il discorso di quelli che un contratto ce l'hanno fino al 30 giugno. Chi è in scadenza, dovesse ricominciare il campionato proprio a fine giugno, non giocherà più in quel club? C'è tanto lavoro da fare, premesso che c'è ancora da capire quando e se ripartiranno le varie leghe...