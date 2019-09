Jerome Boateng è sempre più vicino alla Juventus. Il difensore centrale tedesco, che martedì 3 settembre compirà 31 anni, è diventato improvvisamente un obiettivo di mercato dei bianconeri che, a causa del grave infortunio rimediato in allenamento da Giorgio Chiellini, sono alla ricerca di un giocatore di esperienza per completare il reparto. Come riporta la Bild, Boateng ha saltato l'ultima sessione di allenamento della squadra di Kovac e ha disertato una sessione fotografica con uno sponsor del club bavarese. Indizi, questi, che lascerebbero presagire a un imminente trasferimento del giocatore in maglia bianconera.

Rugani pronto a partire?

In questo primissimo scorcio di stagione Boateng, che indossa la maglia del Bayern Monaco dal 2011, è sceso nelle gerarchie di Kovac collezionando solo una presenza in gare ufficiali, nella finale di Supercoppa di Germania dello scorso 3 agosto persa 2-0 contro il Borussia Dortmund. In Bundesliga, complice anche un infortunio che non gli ha consentito di rispondere alla convocazione in occasione del match della seconda giornata contro lo Schalke 04, non ha ancora esordito. L'eventuale arrivo di Jerome Boateng potrebbe non essere l'unica mossa della Juventus nel settore difensivo. I bianconeri potrebbero infatti muoversi anche in uscita: Rugani rimane sul mercato e il club potrebbe decidere di sacrificarlo per centrare un'importante plusvalenza.