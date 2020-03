Inter, da Icardi a Perisic: a rischio 110 milioni di euro

L'emergenza sanitaria del Coronavirus è destinata ovviamente ad avere ripercussioni anche sul calciomercato. Diversi prestiti e diversi accordi potrebbero risultare irregolari qualora lo stop venga prolungato. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, sarebbe indispensabile una riscrittura, chiaramente con una deroga speciale della Lega. Per l'Inter ballano 110 milioni di euro e con i campionati fermi le possibilità d'incasso sono a rischio.

La nostra opinione: l'Inter di Antonio Conte è fortemente interessata a questo discorso visto che i giocatori in bilico, sia in entrata che in uscita, sono tanti. A partire da Mauro Icardi, passato in prestito la scorsa estate al Paris Saint-Germain: la squadra francese può riscattarlo per 70 milioni di euro ma l'interesse della Juventus è sempre forte. In ballo ci sono anche i 25 di Perisic con il Bayern Monaco, i 18 per Joao Mario con la Lokomotiv Mosca, oltre alla questione Lazaro con il Newcastle. Poi c’è da fare i conti con Nainggolan di rientro dal prestito secco a Cagliari e ci sarà da chiarire il futuro di Stefano Sensi. Infine, bisogna sedersi a un tavolo con la Fiorentina per capire cosa fare con Dalbert e Biraghi.

L'articolo originale

Bonaventura verso la Lazio

Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, la Lazio si sarebbe rifatta viva per Giacomo Bonaventura, centrocampista del Milan di Stefano Pioli. Il giocatore, che in passato ha vestito anche la maglia dell'Atalanta, è in scadenza di contratto e potrebbe raggiungere la società capitolina a zero.

La nostra opinione: la Lazio già in passato ha seguito Bonaventura, ma in questo caso le probabilità di riuscita dell'affare sembrano decisamente più alte, soprattutto perché l'ex Atalanta non è in procinto di rinnovare il suo contratto con il Milan, pronto ormai alla rivoluzione targata Rangnick.

L'articolo originale

Il Napoli accelera per Boga

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Napoli avrebbe decisamente accelerato per portare a termine l'operazione Boga, attaccante del Sassuolo di Roberto De Zerbi.

La nostra opinione: l'esterno offensivo sta impressionando in questa stagione e gli azzurri avrebbero messo sul piatto 20 milioni di euro per il suo cartellino. Attenzione, però, al Chelsea di Frank Lampard che su Boga ha a disposizione un diritto di riacquisto per una cifra pari a 15 milioni di euro quindi inferiore a ciò che andrebbe a spendere il Napoli per il giocatore del Sassuolo.