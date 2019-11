Ibra-Milan, c'è il sì di Elliott: la palla passa al giocatore

Nuovi sviluppi sull’affare Ibrahimovic-Milan. Quello dell’attaccante svedese è un profilo sul quale la società rossonera sta lavorando concretamente e dopo il primo incontro ufficiale di circa due ore con Mino Raiola avvenuto nella giornata di mercoledì 20 novembre, il Milan, con il benestare di Elliott, ha definito una proposta precisa anche dal punto di vista economico per il classe '81. Raiola ha immediatamente messo al corrente il suo assistito: la palla adesso passa a Ibra, la cui volontà sarà determinante. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

La nostra opinione: viste le pretese e le richieste del giocatore, un accordo ecoomico al momento non sembrerebbe facile. Le parti si riaggiorneranno nuovamente, ma non prima di una settimana in quanto Raiola non sarà in Italia almeno fino a mercoledì 27. A quel punto il nuovo incontro sarà maggiormente indicativo e servirà a capire la reale fattibilità di un eventuale nuovo matrimonio. Qualora dovesse arrivare una risposta positiva di Ibrahimovic al Milan, il club rossonero vorrebbe che il giocatore si allenasse sin da subito a Milanello, già da inizio dicembre, per iniziare a preparare al meglio la seconda parte di stagione. L'operazione, in ogni caso, rimane complicata.

Inter: De Paul a gennaio, Kucka l'alternativa

Secondo il Corriere dello Sport, Rodrigo De Paul piace tanto a Conte, che lo userebbe da interno di centrocampo, ovviamente con spiccate licenze offensive. Ruolo che tra l'altro sta ricoprendo ormai da mesi anche all'Udinese. Il club friulano lo valuta circa 35 milioni di euro. Ma c'è anche un piano B per l'Inter, che potrebbe essere comunque utile alla causa di Conte, sicuramente per l'immediato di questa stagione. Stiamo parlando di Juraj Kucka, centrocampista del Parma.

La nostra opinione: se l'Udinese tra un mese e mezzo avrà ipotecato o quasi la salvezza, il discorso potrebbe essere più semplice per l'argentino, magari inserendo Dimarco come contropartita. Kucka, visto all'opera da Piero Ausilio in Parma-Roma, sarebbe un'operazione low cost. In ogni caso, il calciomercato di gennaio sarà ovviamente legato alla presenza, o meno, dei nerazzurri agli ottavi di Champions League. Se la squadra di Conte dovesse passare il turno, Marotta potrebbe davvero regalare un colpo al suo tecnico, forte del tesoretto proveniente dall'Europa.

Video - Marotta: "Nel mercato di gennaio cercheremo rinforzi per puntellare la rosa di Conte" 01:17

La Juventus blocca Miranchuk? L'agente smentisce

Tuttosport apre con un’operazione di mercato che porta la Juventus in Russia: si tratta di Miranchuk, trequartista della Lokomotiv Mosca bloccato dai bianconeri, il cui costo è di 20 milioni di euro.

La nostra opinione: giovedì sera è arrivata l'immediata smentita dell'agente del trequartista. Intervistato ai microfoni di 'championat.com', il procuratore del classe 1995 Vadim Spinov ha escluso categoricamente un accordo tra il club bianconero e la Lokomotiv Mosca: "La Lokomotiv non ha dato alcuna autorizzazione al giocatore a lasciare il club. Non sono a conoscenza dell'esistenza di un accordo tra le due società. Sono club europei seri che, se vorranno, apriranno una trattativa solo in via ufficiale". Il giocatore ha segnato in Champions League ai bianconeri sia all’andata che al ritorno. In ogni caso è un’operazione che si concretizzerà eventualmente in estate.