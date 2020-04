Tutti i dubbi di Zlatan Ibrahimovic

La Gazzetta dello Sport dedica spazio ai dubbi e alle perplessità di Zlatan Ibrahimovic circa il futuro. Lo svedese si sente ancora in piena forma, non sembra intenzionato a smettere e soprattutto non accetterebbe di chiudere la carriera in questo modo, a causa di un virus. E se dovesse continuare a giocare l'unico posto dove vorrebbe farlo è l'Italia. Anche non al Milan, anche se il club rossonero ha bisogno di rilanciarsi anche a livello di immagine e la conferma dello svedese potrebbe essere un'ottima carta da giocare.

La nostra opinione. Uno Zlatan Ibrahimovic in Serie A ma lontano da Milano lo vediamo solo in un posto: al Bologna di Sinisa Mihajlovic. Si tratterebbe di un matrimonio celebrato con qualche mese di ritardo, considerato che lo svedese era finito nel mirino del club rossoblù e del tecnico serbo già a gennaio. Ibra a Bologna porterebbe entusiasmo e probabilmente cambierebbe le prospettive del club: uno scenario intrigante.

Il PSG ha deciso: riscatterà Icardi

Ma a sganciare l'indiscrezione di mercato più clamorosa di mercato è senza dubbio il Corriere dello Sport: secondo il quotidiano romano, infatti, il PSG avrebbe deciso di riscattare Mauro Icardi, che così raccoglierà a tutti gli effetti la pesante eredità di Edinson Cavani, svincolato a fine stagione. I presunti dissidi tra l'argentino e il club parigino sarebbero legati esclusivamente ad alcuni atteggiamenti di Wanda Nara, non certo al rendimento (fin qui ottimo) dell'ex capitano dell'Inter.

La nostra opinione. Tra il dire e il fare ci sono di mezzo...70 milioni. Ovvero il prezzo che il PSG dovrà pagare all'Inter per esercitare il diritto di riscatto. Una cifra non trascurabile e che quindi invita a una certa prudenza. In ogni caso questa svolta non può che essere salutata con grande favore in casa nerazzurra: Marotta ha la necessità di risolvere al più presto la grana Icardi evitando in qualsiasi modo un ritorno del giocatore ad Appiano Gentile a fine giugno.

Barcellona: Neymar sarà acquistato a rate

"Neymar a rate": questo il titolo che campeggia a tutta pagina sul quotidiano spagnolo Sport. Il riferimento è alla lunghissima trattativa per tra Paris Saint Germain e Barcellona per il trasferimento (o meglio, il ritorno) del brasiliano in Catalogna. Per la prima volta, infatti, i parigini avrebbero dato il loro benestare all'operazione e accetterebbero un pagamento in più tranche da parte dei blaugrana.

La nostra opinione. L'asse Neymar-PSG-Barcellona è caldissimo ormai da diversi mesi. Fermo restando che è molto complicato prevedere gli scenari di mercato post Coronavirus, ci sarebbe davvero da stupirsi se l'operazione non andasse in porto: Neymar-Barcellona è un ritorno che s'ha da fare e si farà.