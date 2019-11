Ibra-Milan, ecco le cifra: 18 mesi a 6 milioni

Sulla Gazzetta dello Sport già in prima pagina il richiamo all’offerta di Boban a Zlatan Ibrahimovic. Ci sono le cifre: il CFO rossonero ha offerto a Raiola, agente di Ibrahimovic ieri in sede a Casa Milan, una cifra di 6 milioni complessivi per un contratto di 18 mesi. La palla ora passa a Zlatan che deve decidere il da farsi.

La nostra opinione. Forse dal lato di Ibrahimovic si aspettavano qualcosa in più dal punto di vista economico. La sensazione è che l’affare si possa fare più che altro perché c’è la volontà di Ibra di chiudere nel calcio che conta. Sarebbe una personalità importante per dare una sterzata al Milan nella seconda parte di stagione.

Kean, è sfida tra Roma e Bologna

In prima del Corriere dello Sport e poi a pagina 3 viene sviluppata anche la posizione di Moise Kean. L’attaccante dell’U21 azzurra, pagato 30 milioni in estate, non si sta ambientando in Premier e non ha trovato spazio. Mancini ha confermato quanto abbia bisogno di giocare se vuole trovare spazio tra i big per l’Europeo e Raiola valuta la situazione. C’è l’interessamento della Roma, dove però sarebbe solo un vice-Dzeko. Piace anche al Bologna che già lo aveva cercato.

La nostra opinione. Tutto bene, ma c’è da convincere l’Everton. Dopo solo 6 mesi non lascerà così facilmente un investimento da 30 milioni, nonostante le difficoltà iniziali. Tra le due società alla fine quella con più senso potrebbe essere il Bologna: Kean ha bisogno di giocare e alla Roma nel 4-2-3-1 sarebbe appunto solo il secondo di Dzeko, non una situazione funzionale.

Tottenham, il primo colpo è Bruno Fernandes

Sulla stampa internazionale spazio alla questione Mourinho. In Inghilterra ci sono le cifre record del suo contratto – 17,5 milioni di euro all’anno – mentre in Portogallo lanciano già i primi rinforzi per il Tottenham: sia Abola che Record danno infatti Bruno Fernandes dello Sporting Lisbona come primo acquisto degli Spurs.

La nostra opinione. Un buon colpo per un reparto che agli Spurs in questo momento è in sofferenza: Ndombele non sta rendendo come vorrebbe, Alli non è più tornato ai suoi livelli dopo l’infortunio ed Eriksen è un po’ ai margini dopo che ha rifiutato più volte i rinnovi contrattuali proposti dalla società. Insomma un centrocampista tecnico potrebbe fare comodo al Tottenham.