Ibrahimovic, l'avvertimento al Milan

La Gazzetta dello Sport dedica spazio al caso Ibrahimovic. Dopo l'addio di Boban, infatti, la permanenza del 38enne attaccante svedese al Milan appare decisamente più complicata. Ibra non avrebbe gradito il terremoto societario e, per rimanere un altro anno in rossonero, avrebbe chiesto alla proprietà di costruirgli intorno una squadra più forte di quella attuale. In sintesi: il ruolo di tutor dei giovani non gli dispiace, ma sul mercato servono investimenti importanti per rendere questo Milan competitivo ad alti livelli.

La nostra opinione. La svolta imposta da Gazidis e i pensieri di Ibrahimovic sembrano correre su binari paralleli e quindi destinati a non incontrarsi mai. L'ad cercherà in ogni modo di abbassare ulteriormente il monte ingaggi inserendo in rosa talenti giovani e di prospettiva, da valorizzare. Ibra ha forse in mente un Milan che, per tanti motivi, non esiste più. Proprio per questo al momento è difficile immaginarsi lo svedese con la maglia rossonera la prossima stagione.

Ronaldo e la Juventus, avanti fino al 2022

"Giù le mani da Ronaldo!". Tuttosport sceglie un titolo di apertura che più chiaro di così non si può: secondo il quotidiano torinese, infatti, CR7 e la Vecchia Signora hanno l'intenzione di andare avanti insieme e di rispettare il contratto che lega il fuoriclasse portoghese ai bianconeri fino al 2022. Anzi, l'intenzione della dirigenza è quella di affiancare a Ronaldo un grande bomber, un vero numero 9 di livello internazionale.

La nostra opinione. La punta centrale, punto di riferimento là davanti e in grado di creare spazi a Ronaldo, rimane uno dei principali obiettivi della Juventus in ottica mercato. Tre le candidature forti al momento sul tavolo: il solito Mauro Icardi (il cui futuro al PSG è un punto interrogativo), Erling Haaland (per lui la Juventus si era già mossa a gennaio) e Timo Werner del Lipsia, la cui valutazione si aggira intorno ai 60 milioni. Tre nomi intriganti e che, almeno sulla carta, sono in grado di garantire un cospicuo bottino di reti nell'arco di una stagione.

Inter, quanti dubbi su Sensi

Secondo la Gazzetta dello Sport la prosecuzione dell'avventura di Stefano Sensi con la maglia dell'Inter non sarebbe affatto scontata, anzi. Gli infortuni che stanno condizionando la stagione del centrocampista ex Sassuolo e l'arrivo di Eriksen a gennaio avrebbero fatto sorgere qualche dubbio a Marotta in merito all'esercizio del diritto di riscatto: per trasformare il prestito in acquisto a titolo definitivo l'Inter deve mettere sul tavolo 20 milioni.

La nostra opinione. Stagione davvero particolare e dal sapore beffardo quella di Sensi, che da faro del centrocampo di Conte a inizio stagione è diventato poco più di una comparsa a causa dei ripetuti problemi di natura fisica. Comprensibile, dunque, che l'Inter stia riflettendo su un'operazione che comporta un esborso economico non di poco conto.